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В Волгограде сожгли 5 кг санкционного сыра из Германии Печать
04.10.2017 11:24

В Волгограде сожгли 5 кг санкционного сыра из Германии

Инспекторы Россельхознадзора выявили факт хранения и продажи полутвердого сыра Дорблю с голубой плесенью и мягкого сыра Камамбер.

Дорогая импортная продукция была найдена в Волгограде специалистами надзорного ведомства совместно с транспортной прокуратурой во время проведения рейда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, специалистам удалось выявить факт хранения и реализации полутвердого сыра «Вorblu Wheel 50 %» с благородной голубой плесенью и мягкого жирного сыра «Camembert».

На упаковках сыра имелись этикетки на иностранном языке. Страной-производителем деликатесов оказалась Германия. Общий вес сыров составил 5,5 кг.

В результате продукция была изъята и уничтожена путем сжигания.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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