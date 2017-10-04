В Волгограде сожгли 5 кг санкционного сыра из Германии

Инспекторы Россельхознадзора выявили факт хранения и продажи полутвердого сыра Дорблю с голубой плесенью и мягкого сыра Камамбер. Дорогая импортная продукция была найдена в Волгограде специалистами надзорного ведомства совместно с транспортной прокуратурой во время проведения рейда. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, специалистам удалось выявить факт хранения и реализации полутвердого сыра «Вorblu Wheel 50 %» с благородной голубой плесенью и мягкого жирного сыра «Camembert». На упаковках сыра имелись этикетки на иностранном языке. Страной-производителем деликатесов оказалась Германия. Общий вес сыров составил 5,5 кг. В результате продукция была изъята и уничтожена путем сжигания. Юлия Соболева

Фото: globallookpress Следующая >