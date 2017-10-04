На выходных пять районов Волгограда останутся без воды

В эти выходные компания «Концессии водоснабения» проведет плановые работы по подключению новой насосной станции на ВОС КОР для улучшения качества водоснабжения.

Во время отключения воды также пройдут работы по присоединению к сетям водопровода строящейся гостиницы на Краснознаменской улице.

В результате с 22.00 6 октября до 22.00 8 октября 2017 года подачу воды полностью прекратят в Центральном, Ворошиловском районах, в поселке Ангарском и 2-м километре Дзержинского района, поселке Тулака Советского района и Научном городке Краснооктябрьского района.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, для жителей данных районов будет организован подвоз воды.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress