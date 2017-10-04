ОАО ЕДКММ
На выходных пять районов Волгограда останутся без воды Печать
04.10.2017 12:21

На выходных пять районов Волгограда останутся без воды

Волгоградцам придется запастись водой из-за пусконаладочных работ на водоочистных сооружениях в Краснооктябрьском районе.

В эти выходные компания «Концессии водоснабения» проведет плановые работы по подключению новой насосной станции на ВОС КОР для улучшения качества водоснабжения.

Во время отключения воды также пройдут работы по присоединению к сетям водопровода строящейся гостиницы на Краснознаменской улице.

В результате с 22.00 6 октября до 22.00 8 октября 2017 года подачу воды полностью прекратят в Центральном, Ворошиловском районах, в поселке Ангарском и 2-м километре Дзержинского района, поселке Тулака Советского района и Научном городке Краснооктябрьского района.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, для жителей данных районов будет организован подвоз воды.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru