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Зимние каникулы в России могут стать короче Печать
04.10.2017 12:26

Зимние каникулы в России могут стать короче

Госдума намерена рассмотреть предложение коммунистов сделать праздничными днями только период с 31 декабря по 3 января. Также выходным днём депутаты из КПРФ предложили оставить 7 января.

Как сообщает "СоцИнформБюро", коммунисты заявили, что получают много обращений от россиян, которые просят сократить праздники зимой. Из-за них в начале года жители страны ежегодно теряют в уровне январских зарплат.

По мнению депутатов КПРФ, сокращение длительности новогодних каникул благоприятно отразится на заработной плате многочисленных россиян, а включение в череду нерабочих дней 31 декабря даст возможность без ущерба для рабочего процесса подготовиться к празднованию нового года.

Отметим, что законопроект о сокращении новогодних каникул вошел в четверку важнейших инициатив КПРФ. Соответствующая законодательная инициатива опубликована на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Большинство волгоградцев оказались не готовы расставаться с несколькими беззаботными новогодними выходными. В соцсетях активно обсуждается предложение коммунистов.

"Тем, кто за сокращение дней, и отпуск сократить до 7 дней! Пусть больше горбатятся за свои 3 копейки, а я пожалуй лучше отдохну".

"Кто по ТК работает, тот получает все, поэтому лучше отдохнуть".

"Пусть еще и друшие праздники заберут, ибо раб должен трудиться".

"Я против, чтобы просто так выходные сократили. Вот, если зимой убрать, а эти дни добавить в мае, то двумя руками ЗА!".

Если сделать экскурс в прошлое, то можно вспомнить, что с начала существования СССР Новый год праздновался только один день. 1 января было выходным днем с 1919 по 1929 год, а затем на протяжении почти 20-ти лет его отмечали без отрыва от производства.

Официально нерабочим днем 1 января вновь стал в период с 1948 по 1993 годы. После распада СССР и образования РФ к 1 января добавили второй выходной день - 2 января. Впервые понятие "Новогодние каникулы" было введено в конце 2004 года. Пять праздничных дней плавно перетекали в празднование Рождества Христова и в итоге общая продолжительность каникул составила 9-10 дней.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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