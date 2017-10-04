На митинг против застройки поймы реки Царица пришли 10 человек
Волгоградцы не захотели массово поддержать акцию протеста против возведения в пойме трех гостиниц. ....
Виталий Лихачев снова оказался аутсайдером в рейтинге мэров
Глава администрации Волгограда занял в национальном рейтинге мэров 85 строчку из 88 возможных. ....
|Зимние каникулы в России могут стать короче
|04.10.2017 12:26
|
Как сообщает "СоцИнформБюро", коммунисты заявили, что получают много обращений от россиян, которые просят сократить праздники зимой. Из-за них в начале года жители страны ежегодно теряют в уровне январских зарплат.
По мнению депутатов КПРФ, сокращение длительности новогодних каникул благоприятно отразится на заработной плате многочисленных россиян, а включение в череду нерабочих дней 31 декабря даст возможность без ущерба для рабочего процесса подготовиться к празднованию нового года.
Отметим, что законопроект о сокращении новогодних каникул вошел в четверку важнейших инициатив КПРФ. Соответствующая законодательная инициатива опубликована на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Большинство волгоградцев оказались не готовы расставаться с несколькими беззаботными новогодними выходными. В соцсетях активно обсуждается предложение коммунистов.
"Тем, кто за сокращение дней, и отпуск сократить до 7 дней! Пусть больше горбатятся за свои 3 копейки, а я пожалуй лучше отдохну".
"Кто по ТК работает, тот получает все, поэтому лучше отдохнуть".
"Пусть еще и друшие праздники заберут, ибо раб должен трудиться".
"Я против, чтобы просто так выходные сократили. Вот, если зимой убрать, а эти дни добавить в мае, то двумя руками ЗА!".
Если сделать экскурс в прошлое, то можно вспомнить, что с начала существования СССР Новый год праздновался только один день. 1 января было выходным днем с 1919 по 1929 год, а затем на протяжении почти 20-ти лет его отмечали без отрыва от производства.
Официально нерабочим днем 1 января вновь стал в период с 1948 по 1993 годы. После распада СССР и образования РФ к 1 января добавили второй выходной день - 2 января. Впервые понятие "Новогодние каникулы" было введено в конце 2004 года. Пять праздничных дней плавно перетекали в празднование Рождества Христова и в итоге общая продолжительность каникул составила 9-10 дней.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:00
В Краснослободске на судне "Брандвахта-11" погиб моторист-матрос
-
12:39
Волгоградская область вошла в «Золотую осень-2017»
-
12:26
Зимние каникулы в России могут стать короче
-
12:21
На выходных пять районов Волгограда останутся без воды
-
11:34
Под Волгоградом межведомственную комиссию наказали за бездействие
-
11:24
В Волгограде сожгли 5 кг санкционного сыра из Германии
-
11:19
Под Волгоградом подросток угнал автомобиль и заменил госномера
-
10:49
В Волгограде потеплеет до +20 градусов
-
10:48
За сбитую насмерть многодетную мать и травмирование ребенка 22-летнего волгоградца ждет наказание
-
10:29
Яндекс назвал уникальные улицы Волгограда
-
10:17
В Волгограде представители турбизнеса России обменяются опытом
-
10:08
Под Волгоградом при опрокидывании авто погиб пассажир
-
09:56
Волгоградец чуть не остался без машины из-за долгов
-
09:54
В регионе проходят медицинские профилактические акции
Самое читаемое
-
13:00
В Краснослободске на судне "Брандвахта-11" погиб моторист-матрос
-
11:34
Под Волгоградом межведомственную комиссию наказали за бездействие
-
11:19
Под Волгоградом подросток угнал автомобиль и заменил госномера
-
10:48
За сбитую насмерть многодетную мать и травмирование ребенка 22-летнего волгоградца ждет наказание
-
10:08
Под Волгоградом при опрокидывании авто погиб пассажир
-
09:56
Волгоградец чуть не остался без машины из-за долгов
-
09:31
Житель Городище хотел взяткой помочь своему дяде-фермеру
Последние комментарии
-
Стало известно, какой район Волгограда лидирует по оплате капремонта
-
Людям платить приказал закон, который противоречит Конституции. >>
-
Странные люди,которые самостоятельно решили оплатить неизвестно кому и неизвестно за какие не оказанные ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
Волгоградский «Красный Октябрь» получил штраф за «оранжевое небо»
-
а что толку его штрафовать тем более 250000 не великие деньги от этого дым не перестанет идти надо ... >>
-
-
Нововведение "ВКонтакте" вызвало критику у пользователей
-
Взял деньги и срочно пресрочно платить за двух школьников. Конечно! 3000 рублей за 10 месяцев. >>
-