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|В Волгограде начало поступать тепло в сады и больницы
|04.10.2017 15:38
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, с начала этой недели подтапливаются несколько больничных комплексов в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Красноармейском районах города. Кроме того, тепло начало подступать в центр развития ребенка №14 Красноармейского района.
В настоящее время продолжают поступать заявки в "Концессии теплоснабжения" от заведующих детскими садами и главных врачей медучреждений. Все они отрабатываются в приоритетном порядке.
- Сегодня в течение дня начнется подтопка еще ряда социальных учреждений, всего же встретить зиму готовы 185 медицинских заведений, а также 363 общеобразовательных школы и детских сада, - отметили в мэрии.
Напомним, что, в соответствии с требованиям законодательства, отопительный сезон начинается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов по Цельсию.
Надира Коннова
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