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В регионе продолжается профилактика гриппа Печать
04.10.2017 17:02

В регионе продолжается профилактика гриппа

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные о результатах текущей прививочной кампании.


На сегодняшний день против гриппа защищены 670,6 тысяч человек, что составляет 26,3% от населения региона. Отмечается, что в числе привитых теперь 129,3 тысяч детей и 3,7 тысячи беременных женщин. Также, за счет средств работодателей от гриппа защитились 69 человек.

Прививочная кампания в этом году началась раньше обычного. А по состоянию на 22 сенября сообщалось, что против гриппа защищены уже  576,6 тысяч человек

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, всего бесплатную иммунизацию получат больше миллиона волгоградцев. Однако редакции стало известно, что 28 и 29 сентября в двух медучреждениях Волжского уже закончилась вакцина для профилактики гриппа. Теперь в поликлинике № 1 и поликлинике № 4 города-спутника защитится от вируса будет возможно летом следующего года.

В настоящее время региональный Роспотребнадзор регистрирует низкую заболеваемость ОРВИ. Вирусы гриппа при этом не определяются.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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