ОАО ЕДКММ
Новые трамваи для Волгограда доставят из Челябинской области Печать
04.10.2017 17:00

Новые трамваи для Волгограда доставят из Челябинской области

Администрация Волгограда определила подрядчика для поставки новых составов для МУП «Метроэлектротранс». Финансовая аренда трамваев обошлась в 500 миллионов рублей.

Мэрия Волгограда опубликовала результаты аукциона на лизинг подвижного состава для скоростного трамвая.

Согласно данным сайта госзакупок, услуги финансовой аренды муниципалитету окажет АО «Сбербанк Лизинг». Сумма двух контрактов составила 510 миллионов рублей.

Новые трамваи Волгограду предоставит Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова, который расположен в Челябинской области.

Известно, что в город-герой поступят низкопольные вагоны модели 71-623-03. На официально портале производителя указано, что такие составы оборудованы 6 широкими дверными проемами и просторными накопительными площадками.

Для удобства пассажиров внутри будет установлена цифровая информационная система, включающая автоинформатор, громкоговорящую связь, маршрутные указатели и информационное табло с бегущей строкой.

Отметим, что это не первый лизинг, который мэрия оформляет для МУП «Метроэлектротранс». Ранее за 369 миллионов администрация взяла в аренду 25 автобусов.

Также в рамках подготовки к ЧМ-2018 года транспортная компания планирует сделать разворотное кольцо и съезд возле стадиона «Волгоград-Арена» за 7 миллионов.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru