Новые трамваи для Волгограда доставят из Челябинской области

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|04.10.2017 17:00
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Мэрия Волгограда опубликовала результаты аукциона на лизинг подвижного состава для скоростного трамвая.
Согласно данным сайта госзакупок, услуги финансовой аренды муниципалитету окажет АО «Сбербанк Лизинг». Сумма двух контрактов составила 510 миллионов рублей.
Новые трамваи Волгограду предоставит Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С. М. Кирова, который расположен в Челябинской области.
Известно, что в город-герой поступят низкопольные вагоны модели 71-623-03. На официально портале производителя указано, что такие составы оборудованы 6 широкими дверными проемами и просторными накопительными площадками.
Для удобства пассажиров внутри будет установлена цифровая информационная система, включающая автоинформатор, громкоговорящую связь, маршрутные указатели и информационное табло с бегущей строкой.
Отметим, что это не первый лизинг, который мэрия оформляет для МУП «Метроэлектротранс». Ранее за 369 миллионов администрация взяла в аренду 25 автобусов.
Также в рамках подготовки к ЧМ-2018 года транспортная компания планирует сделать разворотное кольцо и съезд возле стадиона «Волгоград-Арена» за 7 миллионов.
Юлия Соболева
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