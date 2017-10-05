Девять школ Волгоградской области вошли в рейтинг лучших

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации региона, в рейтинг также вошли сельские школы, образовательные учреждения математического, физического, филологического, химического образования.

В ТОП-300 сельских общеобразовательных организаций вошел Октябрьский лицей Калачевского района области.

В ТОП-200 лучших школ вошли гимназия №1, гимназия №7 и гимназия №11 города Волгограда.

Кроме того, в рейтинг образовательных организаций вошли семь школ Волгоградского региона. По химико-биологическому профилю — лицей №10 и гимназия №1 Волгограда, по оборонно-спортивному профилю — лицей №7 и гимназия №7 Волгограда, по биолого-географическому профилю — гимназия №1 и лицей №10 Волгограда, по филологическому профилю три школы — гимназия №1, лицей №5 им. Ю.А. Гагарина Волгоград, гимназия №11 и по социально-гуманитарному профилю — гимназия №11 Волгограда.

Одновременно по трем направлениям профильной подготовки детей: индустриально-технологического профиля, физико-математического и физико-химического направлений, в перечень лучших школ вошла средняя школа №30 им. Медведева С.Р города Волжского.

- При составлении рейтинга учитывались результаты заключительного и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в каждой профильной сфере. Также в расчет брались результаты обязательного государственного экзамена по профильным предметам, - отметили в администрации Волгоградской области.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области