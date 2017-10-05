Волгоградский учитель вошел в число лучших всероссийского конкурса

Финальный тур всероссийского конкурса состоялся накануне в Краснодарском крае. Волгоградец Петр Байкалов попал в число 15 лауреатов и был приглашен в Москву в Государственный кремлевский дворец на торжественную церемонию награждения.

Еще в марте учитель информатики из Городищенского района стал победителем в региональном отборочном туре.

Отметим, что Петр Байкалов имеет больше 20 лет педагогического стажа и почетную грамоту министерства образования и науки Российской Федерации. Получил образование в Волгоградском государственном педагогическом университете.

Напомним, что Волгоградская область участвует в конкурсе с 1990 года. За это время педагоги региона еще не разу не удостаивались главной награды.

В прошлом году Волгоград представлял учитель химии волгоградского лицея №5 им. Гагарина Евгений Ковалев. Педагог вошел в пятерку лучших и завоевал «Малый хрустальный пеликан».

Юлия Соболева

Фото: официальный сайт Петра Байкалова