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На севере Волгограда установлен указатель улицы с ошибкой Печать
05.10.2017 10:47

На севере Волгограда установлен указатель улицы с ошибкой

Неграмотно написанная табличка появилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кропоткина на Спартановке.

Как стало известно "СоцИнформБюро", из двух указателей, которые установлены на соседних столбах, один гласит "Улица Крапоткина", в то время как фамилия русского революционера и географа звучит как Кропоткин. По мнению местных жителей, такие таблички выглядят в преддверии Чемпионата мира по футболу, когда город наводнят туристы, особенно странно.

В мэрии Волгограда пояснили, что им известно о неграмотно написанном указателе. Подрядной организации, которая занималась его установкой, уже выдали распоряжение заменить табличку, причем сделать это предписано в ближайшее время.

Надира Коннова
фото: пользователь Птица Счастья

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