На севере Волгограда установлен указатель улицы с ошибкой

Как стало известно "СоцИнформБюро", из двух указателей, которые установлены на соседних столбах, один гласит "Улица Крапоткина", в то время как фамилия русского революционера и географа звучит как Кропоткин. По мнению местных жителей, такие таблички выглядят в преддверии Чемпионата мира по футболу, когда город наводнят туристы, особенно странно.

В мэрии Волгограда пояснили, что им известно о неграмотно написанном указателе. Подрядной организации, которая занималась его установкой, уже выдали распоряжение заменить табличку, причем сделать это предписано в ближайшее время.

Надира Коннова

фото: пользователь Птица Счастья