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|Размер бургеров из Макдональдса разочаровал экспертов УФАС
|05.10.2017 11:12
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Мероприятие состоялось накануне в Волгоградском УФАС. На суд экспертов по рекламе были представлены два спорных дела.
Одно касалось рекламы нового гамбургера Вестерн Гурмэ ресторана быстрого питания Макдоналдс, а другое рекламы акции «Скидка – 25% на второй товар -70% на третий товар» в магазинах «Зенден».
Особый интерес у экспертов вызвала первая реклама. Специалисты выразили мнение, что размер гамбургера в жизни не соответствует размеру на картинке в рекламе. Во время обсуждения слово было предоставлено и представителям компании Макдональдс.
- После голосования экспертам был представлен на обозрение реальный гамбургер, который поразил членов Совета тем, что он существенно отличался от изображения в рекламе, - сообщают в УФАС.
Во время обсуждения второй рекламы эксперты пришли к выводу, что акция обувного магазина «Зенден» «Скидка – 25% на второй товар -70% на третий товар» вводит потребителей в заблуждение.
Теперь решение экспертного совета будет учтено при вынесении решений по данным делам.
Юлия Соболева
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