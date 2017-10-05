Размер бургеров из Макдональдса разочаровал экспертов УФАС

Мероприятие состоялось накануне в Волгоградском УФАС. На суд экспертов по рекламе были представлены два спорных дела.

Одно касалось рекламы нового гамбургера Вестерн Гурмэ ресторана быстрого питания Макдоналдс, а другое рекламы акции «Скидка – 25% на второй товар -70% на третий товар» в магазинах «Зенден».

Особый интерес у экспертов вызвала первая реклама. Специалисты выразили мнение, что размер гамбургера в жизни не соответствует размеру на картинке в рекламе. Во время обсуждения слово было предоставлено и представителям компании Макдональдс.

- После голосования экспертам был представлен на обозрение реальный гамбургер, который поразил членов Совета тем, что он существенно отличался от изображения в рекламе, - сообщают в УФАС.

Во время обсуждения второй рекламы эксперты пришли к выводу, что акция обувного магазина «Зенден» «Скидка – 25% на второй товар -70% на третий товар» вводит потребителей в заблуждение.

Теперь решение экспертного совета будет учтено при вынесении решений по данным делам.

Юлия Соболева

Фото: УФАС по Волгоградской области, globallookpress