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|Под Волгоградом началось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой
|05.10.2017 11:48
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Южного военного округа, в учении задействован мотострелковый батальон, усиленный самоходным артиллерийским дивизионом, вооруженным гаубицами "Мста-С", и танковой ротой на танках Т-90А.
В ходе учений на полигоне "Прудбой" военнослужащие отработают вопросы всестороннего обеспечения марша в условиях противодействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоления условно зараженных отравляющими веществами участков местности и отражения ударов авиации.
Мотострелки вместе с приданными подразделениями проведут специальную операцию по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в населенном пункте.
В ходе проверки военнослужащие сдадут экзамены по основным предметам боевой подготовки. Батальонное тактическое учение продлится до 6 октября.
- Всего к учению привлечено около 1000 военнослужащих. Задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, гаубицы "Мста-С" и "Хоста", - отметили в пресс-службе ЮВО.
Надира Коннова
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