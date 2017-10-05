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Под Волгоградом началось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой Печать
05.10.2017 11:48

Под Волгоградом началось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой

В дислоцированном в Волгоградской области мотострелковом соединении ЮВО началось батальонное тактическое учение, которое проводится в рамках подготовки к итоговой проверке за учебный год.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Южного военного округа, в учении задействован мотострелковый батальон, усиленный самоходным артиллерийским дивизионом, вооруженным гаубицами "Мста-С", и танковой ротой на танках Т-90А.

В ходе учений на полигоне "Прудбой" военнослужащие отработают вопросы всестороннего обеспечения марша в условиях противодействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоления условно зараженных отравляющими веществами участков местности и отражения ударов авиации.

Мотострелки вместе с приданными подразделениями проведут специальную операцию по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в населенном пункте.

В ходе проверки военнослужащие сдадут экзамены по основным предметам боевой подготовки. Батальонное тактическое учение продлится до 6 октября.

- Всего к учению привлечено около 1000 военнослужащих. Задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, гаубицы "Мста-С" и "Хоста", - отметили в пресс-службе ЮВО.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа

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