Под Волгоградом началось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой

В дислоцированном в Волгоградской области мотострелковом соединении ЮВО началось батальонное тактическое учение, которое проводится в рамках подготовки к итоговой проверке за учебный год. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Южного военного округа, в учении задействован мотострелковый батальон, усиленный самоходным артиллерийским дивизионом, вооруженным гаубицами "Мста-С", и танковой ротой на танках Т-90А. В ходе учений на полигоне "Прудбой" военнослужащие отработают вопросы всестороннего обеспечения марша в условиях противодействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоления условно зараженных отравляющими веществами участков местности и отражения ударов авиации. Мотострелки вместе с приданными подразделениями проведут специальную операцию по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, укрывшегося в населенном пункте. В ходе проверки военнослужащие сдадут экзамены по основным предметам боевой подготовки. Батальонное тактическое учение продлится до 6 октября. - Всего к учению привлечено около 1000 военнослужащих. Задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А, гаубицы "Мста-С" и "Хоста", - отметили в пресс-службе ЮВО. Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа Следующая >