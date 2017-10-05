В доме жителя Светлоярского района служебно-розыскная собака нашла наркотики

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе осмотра домовладения служебно-розыскная собака обнаружила около 500 граммов частей растений конопли. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотики исключительно для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Светлоярского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"