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|В доме жителя Светлоярского района служебно-розыскная собака нашла наркотики
|05.10.2017 11:52
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе осмотра домовладения служебно-розыскная собака обнаружила около 500 граммов частей растений конопли. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотики исключительно для личного потребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Светлоярского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
Надира Коннова
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