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В доме жителя Светлоярского района служебно-розыскная собака нашла наркотики Печать
05.10.2017 11:52

В доме жителя Светлоярского района служебно-розыскная собака нашла наркотики

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Светлоярскому району задержали 31-летнего местного жителя за незаконные операции с наркотиками.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе осмотра домовладения служебно-розыскная собака обнаружила около 500 граммов частей растений конопли. Подозреваемый пояснил, что хранил наркотики исключительно для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Светлоярского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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