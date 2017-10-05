Как сообщили "СоцИнформБюро" в молодежном центре Ворошиловского района, участников и гостей шашлычного батла ждут конкурсы, живая музыка, ну и, конечно же, вкусные и сочные мясные блюда.

Участники батла будут соревноваться по трем номинациям: "Золотой шампур – 2017", "Оригинальная подача" и "Лучший соус". Жюри оценит вкусовые качества и оригинальность приготовленных блюд. Кроме того, отдельно будет отмечена творческая презентация кулинарных сюжетов.

Мероприятие пройдет у ТОСа "Садовая" на площадке по улице Куприна в 14:00. Для участия в шашлычном батле необходимо зарегистрироваться.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress