ОАО ЕДКММ
В Волгограде состоится шашлычный батл Печать
05.10.2017 15:18

В Волгограде пройдет шашлычный батл

Самое вкусное мероприятие этой осени пройдет в Ворошиловском районе Волгограда в субботу, 7 октября.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в молодежном центре Ворошиловского района, участников и гостей шашлычного батла ждут конкурсы, живая музыка, ну и, конечно же, вкусные и сочные мясные блюда.

Участники батла будут соревноваться по трем номинациям: "Золотой шампур – 2017", "Оригинальная подача" и "Лучший соус". Жюри оценит вкусовые качества и оригинальность приготовленных блюд. Кроме того, отдельно будет отмечена творческая презентация кулинарных сюжетов.

Мероприятие пройдет у ТОСа "Садовая" на площадке по улице Куприна в 14:00. Для участия в шашлычном батле необходимо зарегистрироваться.

В Волгограде пройдет шашлычный батл

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru