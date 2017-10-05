В Волжский со всей страны съедутся клубы военно-исторической реконструкции

Масштабное мероприятие 6-7 октября соберет около 200 руководителей клубов военно-исторической реконструкции. Участие примут реконструкторы из 30 регионов страны.

Во время форума участники смогут обсудить актуальные вопросы в сфере изучения историко-культурного наследия на федеральном и региональном уровнях. На круглых столах и интерактивах гости форума смогут пообщаться с историками, обменяться опытом с коллегами.

Для представителей военно-исторических клубов организаторы подготовят выставки с демонстрацией экипировки и вооружения Великой Отечественной войны, экскурсии и развлекательные программы.

Организаторами «Парада эпох» выступает Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке региональных профильных комитетов и общественного совета при Главном управлении МВД России по Волгоградской области.

Стоит сказать, что Волгоградская область не случайно была выбрана в качестве площадки для такого масштабного патриотического мероприятия. Регион в этом году с размахом будет праздновать 75-летие Сталинградской победы.

В ноябре этого года в Калаче-на-Дону и поселке Пятиморск пройдут торжества, посвященные юбилею контрнаступления под Сталинградом.

На данный момент там полным ходом идет благоустройство и подготовка мест празднования.

Юлия Соболева

Фото: Комитет молодежной политики