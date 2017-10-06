Движение на улице Новороссийской ограничат до 10 октября

На проезжей части рабочие срезают старый слой для дальнейшего устройства выравнивающего слоя. Также ведется восстановление ливневок и колодцев. Все работы планируют завершить к концу октября.

Отметим, что стоимость ремонта составляет 9 миллионов рублей. Подрядчиком является бюджетное учреждение «Северное».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, из-за дорожного ремонта движение по улице Новороссийской будет ограничено с 5 по 10 октября 2017 года.

Объехать данный участок можно будет по улицам Михаила Балонина, Кубанской, Голубинской, Донецкой, Рокоссовского.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» к концу года будет завершено восстановление улицы Краснознаменской, Елецкой, 3-й продольной, 2-й продольной, Льва Толстого, Хиросимы, Рабоче-Крестьянской и других.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда