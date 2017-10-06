На участие в благотворительном красочном забеге подано более 400 заявок

Как сообщили "СоцИнформБюро" организаторы забега, традиционный красочный забег проведет в Волгограде благотворительный фонд Елены Исинбаевой при поддержке движения "Юнармия".

Главная цель праздника – привлечь внимание жителей к благотворительной деятельности и занятиям спортом.

Вместе с волгоградцами в забеге примут участие начальник ГУ по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев, двукратная Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, Олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро по гандболу Ольга Акопян и многие другие известные спортсмены.

- Забег планируется на дистанцию 5 200 м. Маршрут пройдет от Верхней террасы Центральной набережной по парковой зоне ул. Чуйкова до памятника маршалу К. Рокоссовскому и обратно. На каждом из 5 километров трассы участников забега будет ждать красочный фейерверк из экологически чистых, сухих, натуральных красок, причем у каждого километра – свой цвет, - отметили организаторы мероприятия.

Все зарегистрированные участники получат стартовый набор с нагрудным номером, футболкой и другими приятными памятными сувенирами, а на финише - памятную золотую медаль.

Забег состоится 7 октября в 11:00 на Верхней террасе Центральной набережной Волгограда.

Надира Коннова

ФОТО: Благотворительный фонд Елены Исинбаевой