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|Расписание электрички Волгоград-Качалино-Петров Вал изменится с 9 октября
|06.10.2017 11:59
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе транспортной компании, изменения коснутся периодичности курсирования поездов по маршруту Волгоград-1 – Качалино – Петров Вал.
Так, поезд № 6811 Волгоград-1 – Качалино с 9 октября будет отправляться по вторникам и пятницам в 16:26, а прибывать на конечную в 17:45.
Электричка № 6813 Качалино – Петров Вал будет стартовать по вторникам и пятницам в 17:55, а прибывать в 20:04.
С 10 октября 2017 года поезд № 6812 Петров Вал – Качалино начнет отправляться по средам и субботам в 5:06, а прибывать в 7:15.
Пригородный поезд № 6814 Качалино – Волгоград-1 по средам и субботам будет отходить в 7:24. Прибытие на конечную ст. Волгоград-1 – в 8:41.
Юлия Соболева
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