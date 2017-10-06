Власти Волгограда озвучили сроки подачи тепла

Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области сообщает о завершении подготовки к отопительному сезону. Чиновники рапортуют о готовности больниц, садиков и школ на 100%.

Такая информация была озвучена сегодня на заседании в областной администрации.

Напомним, что ранее в Волгограде уже началась подтопка некоторых социальных учреждений.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», подать отопление в дома волгоградцев планируется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней установится ниже 8 градусов.

В мэрии рассказали, что по прогнозу синоптиков такая погода наступит не раньше 15-17 октября. К этому времени городские коммунальщики должны будут полностью подготовиться.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»