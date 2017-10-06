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|Власти Волгограда озвучили сроки подачи тепла
|06.10.2017 13:02
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Комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области сообщает о завершении подготовки к отопительному сезону. Чиновники рапортуют о готовности больниц, садиков и школ на 100%.
Такая информация была озвучена сегодня на заседании в областной администрации.
Напомним, что ранее в Волгограде уже началась подтопка некоторых социальных учреждений.
Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», подать отопление в дома волгоградцев планируется после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней установится ниже 8 градусов.
В мэрии рассказали, что по прогнозу синоптиков такая погода наступит не раньше 15-17 октября. К этому времени городские коммунальщики должны будут полностью подготовиться.
Юлия Соболева
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