Волгоград признан городом-миллиоником с самыми дешевыми офисами

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на исследования компании JLL, проводившей мониторинг в период с июля 2016 года по июнь 2017 года, были изначально исключены Москва и Санкт-Петербург. Материалом служили только крупные региональные города-миллионники. Мониторинг в период с июля 2016 года по июнь 2017 проводила компания JLL.

Город-герой Волгоград по результатам мониторинга занял первую строчку в группе "самая низкая арендная ставка". Средняя цена аренды составила 10,1 тыс. руб. за кв. м в год. Кроме того, в тройку городов с дешевой арендой также вошли Челябинск со средней ставкой 11 тыс. руб. за кв. м в год, и Пермь со стоимостью аренды около 12 тыс. руб. за кв. м в год.

В исследовании отмечается, что в Волгограде зафиксирован наименьший объем качественных офисов, так называемых бизнес-площадей класса А. Несмотря на низкие цены, свободных помещений в Волгограде становится все больше. Возможно, это связано с низкими доходами волгоградского малого и среднего бизнеса.

Самая дорогая аренда среди региональных городов зафиксирована в Екатеринбурге, Воронеже и Нижнем Новгороде.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"