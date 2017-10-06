ОАО ЕДКММ
Волгоград признан городом-миллиоником с самыми дешевыми офисами Печать
06.10.2017 13:03

Волгоград признан городом-миллиоником с самыми дешевыми офисами

Волгоград вошел в тройку городов-миллионников, где ставка аренды офисных помещений признана самой низкой.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на исследования компании JLL, проводившей мониторинг в период с июля 2016 года по июнь 2017 года, были изначально исключены Москва и Санкт-Петербург. Материалом служили только крупные региональные города-миллионники. Мониторинг в период с июля 2016 года по июнь 2017 проводила компания JLL.

Город-герой Волгоград по результатам мониторинга занял первую строчку в группе "самая низкая арендная ставка". Средняя цена аренды составила 10,1 тыс. руб. за кв. м в год. Кроме того, в тройку городов с дешевой арендой также вошли Челябинск со средней ставкой 11 тыс. руб. за кв. м в год, и Пермь со стоимостью аренды около 12 тыс. руб. за кв. м в год.

В исследовании отмечается, что в Волгограде зафиксирован наименьший объем качественных офисов, так называемых бизнес-площадей класса А. Несмотря на низкие цены, свободных помещений в Волгограде становится все больше. Возможно, это связано с низкими доходами волгоградского малого и среднего бизнеса.

Самая дорогая аренда среди региональных городов зафиксирована в Екатеринбурге, Воронеже и Нижнем Новгороде.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru