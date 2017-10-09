Волгоград прощается с теплом

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|09.10.2017 08:04
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, наступивший понедельник в Волгограде радует горожан своим ласковым солнцем, однако, начиная уже со вторника, 10 октября, погода в городе начнет потихоньку становиться по-осеннему прохладной. Особенно это будет ощущаться в ночные часы.
В понедельник синоптики прогнозируют в городе-герое солнечную, безветренную погоду. Днем температура воздуха прогреется до +22 градусов. К вечеру она опустится до +15...+19 градусов.
Начиная со вторника, температура воздуха плавно пойдет на убыль. Так, 10 октября горожан ожидает пасмурная погода, днем и вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +14...+17 градусов, вечером опустится до +13.
В среду, 11 октября будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Вечером уже будет значительно холоднее - +4...+9 градусов.
К выходным похолодает уже окончательно. Воскресенье на этой неделе будет самым холодным днем. По прогнозам синопатиков, столбик термометра не поднимается выше +10 градусов.
Надира Коннова
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