МУП «ВКХ» предлагает потребителям оплатить старые долги добровольно

Напомним, с 1 октября 2016 года услуги «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Тепловая энергия для приготовления ГВС» осуществляет ООО «Концессии теплоснабжения», эта же организация является получателем платежей за них.

МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», которое являлось единой теплоснабжающей организацией до 1 октября 2016 года, предлагает жителям Волгограда оплатить старые долги добровольно. Урегулирование задолженности в досудебном порядке - наиболее простой и комфортный способ решения вопроса для потребителей.

Сведения об исполнителях услуг, получателе, периоде и сумме задолженности, граждане найдут в квитанции. Оплатить старые долги по квитанции можно любым привычным способом. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Если вы ранее уже оплачивали ЖКУ за указанный период, то необходимо предоставить копии подтверждающих платежных документов.

Анна Павлова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"