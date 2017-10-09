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|МУП «ВКХ» предлагает потребителям оплатить старые долги добровольно
|09.10.2017 08:29
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Напомним, с 1 октября 2016 года услуги «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Тепловая энергия для приготовления ГВС» осуществляет ООО «Концессии теплоснабжения», эта же организация является получателем платежей за них.
МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», которое являлось единой теплоснабжающей организацией до 1 октября 2016 года, предлагает жителям Волгограда оплатить старые долги добровольно. Урегулирование задолженности в досудебном порядке - наиболее простой и комфортный способ решения вопроса для потребителей.
Сведения об исполнителях услуг, получателе, периоде и сумме задолженности, граждане найдут в квитанции. Оплатить старые долги по квитанции можно любым привычным способом. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Если вы ранее уже оплачивали ЖКУ за указанный период, то необходимо предоставить копии подтверждающих платежных документов.
Анна Павлова
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