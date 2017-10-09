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МУП «ВКХ» предлагает потребителям оплатить старые долги добровольно Печать
09.10.2017 08:29

МУП «ВКХ» предлагает потребителям оплатить старые долги добровольно

На этой неделе некоторые жители Волгограда могут получить долговые платежные документы по оплате долгов МУП «ВКХ», сложившихся за период предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и (или) отоплению до 1 октября 2016 года.

Напомним, с 1 октября 2016 года услуги «Отопление», «Горячее водоснабжение» и «Тепловая энергия для приготовления ГВС» осуществляет ООО «Концессии теплоснабжения», эта же организация является получателем платежей за них.

МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», которое являлось единой теплоснабжающей организацией до 1 октября 2016 года, предлагает жителям Волгограда оплатить старые долги добровольно. Урегулирование задолженности в досудебном порядке - наиболее простой и комфортный способ решения вопроса для потребителей.

Сведения об исполнителях услуг, получателе, периоде и сумме задолженности, граждане найдут в квитанции. Оплатить старые долги по квитанции можно любым привычным способом. В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Если вы ранее уже оплачивали ЖКУ за указанный период, то необходимо предоставить копии подтверждающих платежных документов.

Анна Павлова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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