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|Волгоградские клещи покусали больше трех тысяч жителей региона
|09.10.2017 09:12
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Так, в 2017 году пострадавшими оказались три жителя Котельниковского района и один человек из Суровикинского района. Известно, что трое заболели после присасывании клеща, еще один - при снятии паразита с домашнего скота. О летальных исходах не сообщается.
Отметим, что в прошлом году КГЛ заразились 14 человек.
За 17 лет в Волгоградской области зарегистрировано 128 случаев КГЛ, из них 10 закончились летальным исходом вследствие позднего обращения людей за медицинской помощью.
За сезон специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» исследовали 477 проб, в 13 из которых были обнаружены антигены возбудителя КГЛ. При этом зараженность клещей составила лишь 1,9%, а мелких млекопитающих — 3,5%. Исследование проводилось для изучения эндемичности территории области.
Всего в 2017 году от укусов клещей пострадали свыше 3 тысяч жителей региона, среди них около 1 тысячи детей.
Напомним, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта. К настоящему моменту обработки проведены на территории 1630,5 гектаров.
Наша справка:
Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) - особо опасное природно-очаговое заболевание. Регистрируется в Волгоградской области с 2000 года.
Полина Макарова
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