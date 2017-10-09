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Волгоградские клещи покусали больше трех тысяч жителей региона Печать
09.10.2017 09:12

Волгоградские клещи покусали больше трех тысяч жителей региона

В Волгоградской области подвели итоги эпидемического сезона по Крымской геморрагической лихорадке.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в текущем году зарегистрировано снижение заболеваемости КГЛ в 3,5 раза.

Так, в 2017 году пострадавшими оказались три жителя Котельниковского района и один человек из Суровикинского района. Известно, что трое заболели после присасывании клеща, еще один - при снятии паразита с домашнего скота. О летальных исходах не сообщается.

Отметим, что в прошлом году КГЛ заразились 14 человек. 

За 17 лет в Волгоградской области зарегистрировано 128 случаев КГЛ, из них 10 закончились летальным исходом вследствие позднего обращения людей за медицинской помощью.

За сезон специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» исследовали 477 проб, в 13 из которых были обнаружены антигены возбудителя КГЛ. При этом зараженность клещей составила лишь 1,9%, а мелких млекопитающих — 3,5%. Исследование проводилось для изучения эндемичности территории области.

Всего в 2017 году от укусов клещей пострадали свыше 3 тысяч жителей региона, среди них около 1 тысячи детей.

Напомним, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта. К настоящему моменту обработки проведены на территории 1630,5 гектаров.

Наша справка: 

Крымская геморрагическая лихорадка  (КГЛ) - особо опасное природно-очаговое заболевание. Регистрируется в Волгоградской области с 2000 года.

Полина Макарова
ФОТО: Роспотребнадзор

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