На Волжской ГЭС уменьшили сброс воды

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе гидроэлектростанции, с 10 октября по 10 ноября сбросы воды составят 5500 – 5800 кубометров в секунду.

В сентябре этот показатель держался на отметке в 6500 - 7000 кубометров в секунду. Такой уровень сброса был установлен Росводресурсами в соответствии с прогнозом притока в водохранилища Волжско-Камского каскада.

Напомним, что по данным Росгидромета, в июле приток воды в водохранилища Волги и Камы превысил норму в два раза. Синоптики также отметили повышенную водность и в августе.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»