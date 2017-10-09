В Волгограде Волга превратилась в лебединое озеро

Как сообщает "СоцИнформБюро", на реку опустилась стая лебедей. Более двух десятков птиц, красиво и грациозно, будто прощаясь, совершали променад по реке.

По словам очевидцев увиденного, подобное происходит каждый год. Уже несколько лет подряд каждую осень лебеди прилетают на реку и волготно располагаются напротив Спартановки.

- Передышка у них, видимо, а может почувствовали, что у нас тепло и решили задержаться на Волжском курорте. Вероятно, летят они в Анапу. Местные жители рассказывают, что как раз в ноябре к ним лебеди слетаются на зимовку, - рассказывают волгоградцы.

В облкомприроды подтвердили, что лебеди действительно каждый год в этом месте опускаются на воду для отдыха.

- Каждый год мы это наблюдаем. Лебеди приостанавливают свой полет, садятся на воду, отдыхают, набираются сил и летят дальше, - рассказали в комитете природных ресурсов.

Надира Коннова

ФОТО: Алина Духовная