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|В Волгограде Волга превратилась в лебединое озеро
|09.10.2017 10:23
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Как сообщает "СоцИнформБюро", на реку опустилась стая лебедей. Более двух десятков птиц, красиво и грациозно, будто прощаясь, совершали променад по реке.
По словам очевидцев увиденного, подобное происходит каждый год. Уже несколько лет подряд каждую осень лебеди прилетают на реку и волготно располагаются напротив Спартановки.
- Передышка у них, видимо, а может почувствовали, что у нас тепло и решили задержаться на Волжском курорте. Вероятно, летят они в Анапу. Местные жители рассказывают, что как раз в ноябре к ним лебеди слетаются на зимовку, - рассказывают волгоградцы.
В облкомприроды подтвердили, что лебеди действительно каждый год в этом месте опускаются на воду для отдыха.
- Каждый год мы это наблюдаем. Лебеди приостанавливают свой полет, садятся на воду, отдыхают, набираются сил и летят дальше, - рассказали в комитете природных ресурсов.
Надира Коннова
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