Горячая вода вернется в дома жителей Центрального района в течение дня

Как пояснили "СоцИнформБюро" в ООО "Концессии теплоснабжения", подача горячей воды в дома потребителей Центрального и Ворошиловского района была приостановлена в связи с остановкой котельных № 40 и 82 на время плановых работ ресурсоснабжающей организации на насосных станциях, снабжающих питьевой водой Центральный и Ворошиловский районы.

- Запуск котельной № 40 состоялся ночью 8 октября, к утру 9 октября подача горячего водоснабжения в Центральном районе была возобновлена. Однако на тепловых сетях произошли порывы, которые в настоящее время устраняют специалисты "Концессий теплоснабжения". В ряде домов заполотновской части Центрального района горячее водоснабжение возобновится в течение дня. Запуск котельной № 82 также был произведен вечером 8 октября. Ночью подача ГВС в Ворошиловском районе возобновилась. Сейчас специалисты производят наладку работы сетей, выставление гидравлического режима. В отдельных домах района горячее водоснабжение возобновится в течение дня, - отметили в "Концессии теплоснабжения".

Напомним, что ранее 50 дней пришлось провести жителям микрорайона Семь ветров без горячей воды, поскольку компания "Концессии теплоснабжения" шесть раз срывала сроки подачи воды.

От ГВС жителей микрорайона отключили 10 августа. Обещанная сначала 30 августа подача горячей воды не произошла в квартирах жителей Дзержинского района, поскольку ее ограничение официально продлили сначала до 9, затем до 17, а потом и вовсе до 26 сентября. Однако в ночь на 26 сентября произошел порыв в двух метрах от реконструированной теплотрассы - на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по ул. Симонова, и из-за замены поврежденного участка срок снова сдвинулся. В итоге подача горячей воды возобновилась в полном объеме только 29 сентября.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"