Исследователи выяснили, какой должна быть настоящая женщина

Сотрудники развлекательной социальной сети "Фотострана" опросили более 10 000 мужчин и выяснили их мнение по поводу того, какой должна быть настоящая женщина. Результаты опроса показали, что большая часть мужчин ценит женственных и красивых женщин, эти варианты ответа набрали 17% и 15% голосов соответственно, сообщает "СоцИнформБюро". Следующим по важности качеством женщины оказался ум. Его выбрали чуть больше 12% респондентов. Около 9% мужчин считают, что самым важным качеством женщины является доброта. В списке популярных ответов также есть мудрость, её отметили 8% опрошенных, на верность указали 7%, ухоженность отметили 4% респондентов и скромность предпочли 3%. По мнению психолога Эвелины Гаевской, которой мы показали результаты исследования, женщина должна быть прежде всего сама собой. - К сожалению, женщины гораздо чаще пытаются соответствовать чужим пожеланиям, быть такими, как от них ожидают: ухоженными, женственными, мудрыми. Те же действия, но с обратным знаком - это например бодипозитив, когда женщина "борется" с этими стандартами, как бы говоря "а я не такая, но я заставлю вас себя полюбить". И то и другое суть одно и то же, и в психологии называется внешний локус контроля. Но женщины, вошедшие в историю, как правило, стандартам как раз не соответствовали. Просто были личностями. И потом уже мудрыми, умными, ухоженными... или не очень. А личность это не мужская прерогатива, и не женская. Женщина должна быть прежде всего человеком. Со всеми вытекающими, - отметила Эвелина Гаевская. Надира Коннова Следующая >