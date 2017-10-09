Спиртовые тоники легально возвращаются на полки магазинов

Роспотребнадзор не стал продлевать запрет на продажу торговли тониками и лосьонами, а также пищевыми добавками с содержанием спирта. Теперь скандальные «боярышники» легально вернутся на полки магазинов и аптек.

Напомним, что впервые такой запрет был введен в конце декабря прошлого года. Данное решение было принято после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, в результате которого погибло больше 70 человек.

В январе было принято решение продлить запрет еще на 60 дней, поскольку за это время сотрудникам внутренних дел удалось изъять из оборота более 500 тысяч нелегального спиртового суррогата по всей стране.

После этого запрет снова продлили. В июле под запрет попали также пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием спирта.

В Волгоградской области только в первый месяц запрета полиции удалось изъять более 12 литров суррогата. Среди них спиртовые тоники с экстрактом красного перца, лосьоны «Хлебный» и прочее.

К началу сентября в регионе в торговых точках удалось изъять 453 единицы суррогата. В отношении предпринимателей были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области