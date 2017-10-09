Зоозащитники не видят смысла в платной регистрации домашних животных

Жителей России обяжут платно регистрировать собак и кошек. Соответствующий законопроект правительства уже в ближайшее время поступит в Государственную Думу. О том, сколько будет стоить процедура регистрации - пока не ясно. Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на РИА "Новости", зампреда комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов рассказал, что правительство завершает подготовку нормативного документа, закрепляющего правила учета и идентификации питомцев. Законодательную основу для этого нововведения составляет принятый еще в 2015 году закон "О ветеринарии", который предполагает создание системы учета кошек и собак. При этом депутат пока не может сказать, о каких цифрах идет речь. По словам Панова, на обязательной регистрации домашних животных настаивают зоозащитники. Как заметил депутат, "нынешняя ситуация создает, во-первых, возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, а во-вторых, уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан". Хозяину животного придется выбрать один из двух вариантов - чипирование питомца или его регистрация в специальном реестре. Закон должен повлиять на недобросовестных владельцев, которые жестоко обращаются с животными. Процедуру чипирования животных закрепят нормативно, но только на добровольной основе. Вводить регистрацию животных будут постепенно, для начала будет объявлен определенный переходный период. Жители Волгограда неоднозначно восприняли данную инициативу. - Инициатива ни о чем. Чипирование работает и сейчас, но даже в Волгограде устройств для считывания этих чипов нет. Регистрация в платном реестре тоже есть, но чем она поможет от жестокого обращения? От хозяина-дурака, от обилия бездомных собак инициатива никак не поможет, просто появится еще одна служба, собирающая деньги. У нас вот, например, есть клеймо на пузе, есть чип, есть стопка документов, но при этом при той же перевозке в самолете смотрят далеко не каждый раз, в поезде не смотрят вообще. И если уж вводить повальную регистрацию и "обязаловку", то не под лозунгом заботы о хвостатых, - считает Вячеслав Агапов. - Мое мнение: начинание неплохое, но на деле, как обычно бывает, выйдет боком. Хорошие хозяева, которые и без того заботились о питомцах, выложат деньги и подвергнут животное неприятной процедуре, а плохие просто избавятся от них. Кроме того, это отрицательно скажется на приютах, так как люди неохотно будут брать четвероногих, а если и будут, предпочтут уже зарегистрированных, - замечает Екатерина Караваева. - Я, скорее всего, платно никого регистрировать не буду, чипировать - тем более, так как ни кот, ни кошка никуда не выезжают. Плюсов от этого пока не вижу. Что конкретно даст эта инициатива моим животным, кроме как легкого пинка по кошельку? Надеюсь, рыбки законодательно еще не прописываются? Я считаю, что необходимо создавать "работающие" инициативы, которые будут, например, затрагивать животных, взятых из приюта, и таким образом отслеживать их дальнейшую судьбу, или, к примеру, какие-либо опасные породы собак, опять же во избежание трагедии и в защиту и одних, и других, - говорит Анна Фомиченко. - По моему скромному мнению, государство придумало очередной сравнительно честный способ отъема денег у населения. Желание залезть в карман налогоплательщиков завернули в красивую обертку заботы о животных и борьбы с жестоким обращением. Даже не представляю, как это будет работать на практике. Вот зарегистрировал я кота, а кто будет проверять в каком состоянии кот живет у меня дома? А если животное заболело и умерло, я обязан буду вести его на вскрытие и доказывать, что я не виновен в его смерти? Пока очень много вопросов и негативное отношение к инициативе, - рассуждает Игорь Марфенков. Удивилась данной инициативе и зоозащитница Анастасия Федюнина. По словам девушки, ей хотелось бы узнать конкретно имена тех зоозащитников, на которых ссылается депутат. - У меня возникает ряд вопросов: во-первых, господин Панов говорит, что это требование зоозащитников, хотелось бы узнать их фамилии, и во-вторых, что за это получат люди? Я, к примеру, прочипирую свое животное и что дальше? У людей к закону были простые требования: запрет эвтаназии в приютах, программа отлова, стерилизации и вакцинации собак и выпуска их обратно, формулировка "жестокое обращение с животными", введение квот на разведение животных заводчиками. Регистрация может быть, однако делаться она должна для чего-то. А делаться она должна для того, чтобы человек нес ответственность. Однако речь в данном случае об этом не идет. Речь ведется о введении платной регистрации. То есть мы должны заплатить деньги, а что мы в ответ получим? Ничего!, - возмущается зоозащитница. Зоозащитники намерены запустить опрос: готовы ли люди регистрировать и чипировать своих домашних питомцев. Анастасия Федюнина считает, что уже в самое ближащее время мы увидим массу отрицательных ответов. Надира Коннова

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