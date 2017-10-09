На Самарском разъезде меняют схему движения

Новая схема начнет действовать на одном из самых сложных и загруженных транспортных узлов города с 28 октября 2018 года.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, изменения будут призваны снизить аварийность и повысить пропускную способность на данном участке.

Согласно проекту мэрии, въезд на перекресток с улицы Землячки и выезд на нее будет происходить только с правым поворотом. Левые повороты на улицу Землячки, а также светофорное регулирование уберут.

Светофор останется работать для автомобилей, пересекающих трамвайные пути.

- Альтернативой для проезда по улице им. Землячки станет путепровод Третьей Продольной магистрали – для удобства автомобилистов уже обустроены два съезда с магистрали на улицу Землячки у Бульвара 30-летия Победы и ул. 8-й Воздушной армии, - пояснили в администрации.

С 3-й Продольной на улицу Историческую можно будет попасть через улицу Лесогорскую и шоссе Авиаторов.

Отметим, что также предусмотрено расширение проезжей части улицы Исторической за счет уменьшения разделяющих островков.

Первое время на дорогах будут установлены временные ограждения, затем будет произведена установка капитальных конструкций.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда