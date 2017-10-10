И вас вылечат: Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья

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В XXI веке на человека обрушивается большой поток информации, справиться с которым могут далеко не все. Как правило, негативные новости, звучащие с экранов телевизоров, газет и радио усугубляют психическое состояние человека, накладываясь на усталость и стрессы.
На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями. Особенно высок риск стать жертвой данного недуга в западных странах – в США, Великобритании, Германии. Здесь от психических расстройств страдает каждый седьмой житель.
Рост психических заболеваний заставил мировую общественность активно заговорить об опасности данного процесса. Впервые Всемирный день психологического здоровья был проведен в 1992 году, его инициировали представители Всемирной федерации психического здоровья. Ежегодно 10 октября в мире организуются тематические мероприятия, цель которых – донести до жителей разных стран необходимость научиться следить за собственным здоровьем и вовремя расслабляться, не допуская переутомления и опасных для организма последствий. К числу психических заболеваний относятся не только серьезные нервные расстройства, но и болезнь Альцгеймера, эпилепсия, шизофрения, наркотическая и алкогольная зависимость.
Вопрос о норме и патологии в отношении психического здоровья традиционно вызывает множество разногласий. По мнению одних психиатров, здорового человека от больного уверенным образом отличить возможно, однако по мнению других - четких границ между нормой и патологией нет. В популярной литературе нередко воспроизводится любопытный для публики тезис, что здоровых людей нет вообще, что все так называемые здоровые - это просто маловыраженные или замаскированные психически больные люди.
"Давайте определимся: если здоровый человек когда-то спотыкнулся, это еще не значит, что он замаскированный инвалид. Если вдруг здоровый человек немного простудился, то короткий насморк - еще не основание называть такого человека маловыраженным больным. К сожалению, многим людям привычно искать в людях дурное, высокое - занижать, в результате чего во многих книгах и выступлениях можно встретить такие ставшие популярными тезисы: гениальность - это болезнь, любовь - это болезненный бред. Сильная увлеченность работой - это, конечно, болезнь, называется паранойя. Вариант - вы трудоголик, звучит как "алкоголик" и указывает на что-то нездоровое. Спокойное отношение к серьезным потерям - не мудрость, а эмоциональная тупость и проявление шизоидности. Организованность, склонность к учету времени - обсессивно-компульсивное расстройство. А кто из нас не разговаривал сам с собой? Если кому-то близко в высших проявлениях человеческого духа видеть только грязную помойку, пусть. Психологам, ставящим задачи развития личности, нужно не только знание слабых и больных сторон человеческой натуры, но и видение вершин, к которым человек может стремиться и которые многими уже достигнуты были", - считает психиатр Николай Козлов.
Врач-психотерапев Григорий Иванов утверждает, что только адекватность отличает здорового человека от больного.
- Главное отличие здорового человека от больного - это его адекватность. Он знает, кто он. Где он живет. Время. То есть ориентация в себе, времени, в месте где он находится. Это называется адекватностью. То есть осознанием. Нарушения сознания и осознания присущи многим заболеваниям, как экзогенного, так и эндогенного происхождения. Интоксикация, травма и так далее. Искаженность восприятия возникает тогда, когда человек оторван от реальной действительности длительное время. Например: наркотики, телевидение, интернет, длительное пребывание на больничной койке, изоляция (тюрьма). Такой человек становится неадекватным. И ему понадобится длительное время для восстановления своей формы.
Следующая форма отклонений - это эмоции. Эмоции могут радовать или огорчать. А это зависит от психологической зрелости человека и его знания жизни. Чем человек меньше знает жизнь, тем он больше подвержен влиянию извне и неустойчивости в жизни. Нравственные устои, заложенные в детстве, также являются критерием нормальности или ненормальности. Здесь играет огромное значение знания себя. Чем лучше мы знаем себя, тем меньше проблем у нас возникает с окружающим миром. Равновесие как одна из сторон нормальности психики, уважение, то есть соблюдение границ и норм нормальности, доброе отношение к себе и к людям. А доброта черпается из Души. А что называется душой, нам предстоит изучать и исследовать, - отмечает Григорий Иванов.
Психолог Эвелина Гаевская считает, что население на тему психологического здоровья нужно просвещать. И делать это должны практикующие специалисты.
- Любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. И психологическое здоровье не исключение. Немедицинским способом психологической профилактики, пожалуй, является просветительская деятельность практикующих психологов. Это уже такой устойчивый тренд. Психологи делают публикации в блогах и в СМИ, выступают на ТВ и радио. Это делается с целью анализа и понимания бытовых, стрессовых, сложных ситуаций, с которыми сталкивается любой человек, с точки зрения принципов психологии. Это что-то вроде "профилактики" стресса и психологического нездоровья. Ведь если "предупреждён", то и "вооружён".
Но у популярной психологии есть и обратная сторона, когда психолог высказывает своё субъективное мнение, свой частный опыт как некое универсальное решение. И абсолютно не факт, что самый научно обоснованный метод решения проблемы всегда сработает.
Самое сложное в таких случаях для потребителя психологических советов - это отличить одно от другого и выбрать для себя то, что помогает в конкретном случае. Увы, к сожалению, шаблоны и стереотипы, которые щедро штампует именно популярная психология, мешают правильному выбору. Но лично я за просвещение населения - это залог здоровья общества, - говорит Эвелина Гаевская.
Надира Коннова
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