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|Волгоград в хвосте в рейтинга чистых городов России
|10.10.2017 10:29
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Как сообщает "СоцИнформБюро", специалисты выяснили, как местные жители оценивают чистоту своих городов. На основе исследования аналитики составили рейтинг чистоты крупнейших 100 населенных пунктов России и сравнили полученные результаты с 2016 годом.
В ходе исследования россиянам предложили оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием "В моем районе чисто, мусор убирают своевременно". В опросе приняли участие 258 441 респондентов. В результате опроса среди 100 крупнейших по численности населения городов России определились лидеры и аутсайдеры.
Первые два места рейтинга, впрочем, как и в 2016 году, заняли Грозный и Нижневартовск. Замыкает тройку лидеров город Армавир.
Согласно мнению жителей, самым грязным городом России стала Махачкала, оказавшись, соответственно, на 100 месте. 99 позицию рейтинга занимает Волгоград. На этом же месте город-герой был и в 2016 году. По словам местных жителей, в городе не организован вывоз мусора и очень мало уделяется внимания уборке мест общественного пребывания.
Экс-депутат областной Думы, а ныне заведующая кафедрой Общей гигиены и экологии в Волгоградском государственном медицинском университете Наталья Латышевская не видит никаких сдвигов в городе в лучшую сторону.
- Никаких изменений за год не произошло, все примерно так и осталось, больших сдвигов я не вижу. Дело в том, что мы, те, кто постоянно живет в Волгограде, в каждодневной суете многое не видим, как говорится "глаз замыливается". Но когда приезжаешь в другие города, то просто диву даешься: Воронеж, та же Астрахань, как чисто, "вылизано". По Каме путешествовала, там относительно маленькие населенные пункты, ну просто города-игрушечки. Все ровненько, цветники, фонтаны. Нам до этого, как до Луны, по-моему. И, к сожалению, ничего у нас не меняется. Шикарным сейчас городом стал Тюмень. У меня туда переехали знакомые жить из Волгограда. Присылают фотографии, ну просто город-сказка. Конечно, дороги у нас немножко лучше стали, спасибо федеральным деньгам, но все остальное оставлять желать лучшего. Причем, всё такое у нас колхозное, несовременное. Вот даже взять эти киоски новые - это ведь какое-то убожество. И вообще, всё у нас такое периферийное, отставшее. Не знаю, как это будет дальше меняться. Грустно всё это, грустно, - отметила Наталья Латышевская.
Напомним, в июне этого года в гости к экс-депутату приехали друзья из северной столицы. Наталья Латышевская повела их показывать достопримечательности города-героя, однако вместо этого в глаза отчетливо бросались все "прелести" героического города. Вывороченные корни деревьев, разрушенные бордюры, кучи мусора и окурков, - далеко не полный перечень того, за что волгоградке было стыдно перед своими гостями.
Надира Коннова
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