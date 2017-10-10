Как и в прошлом году, Волгоград занял 99 позицию из 100 возможных рейтинга самых чистых городов России. По словам местных жителей, в городе-герое не организован вывоз мусора и очень мало уделяется внимания уборке мест общественного пребывания. Как сообщает "СоцИнформБюро", специалисты выяснили, как местные жители оценивают чистоту своих городов. На основе исследования аналитики составили рейтинг чистоты крупнейших 100 населенных пунктов России и сравнили полученные результаты с 2016 годом. В ходе исследования россиянам предложили оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием "В моем районе чисто, мусор убирают своевременно". В опросе приняли участие 258 441 респондентов. В результате опроса среди 100 крупнейших по численности населения городов России определились лидеры и аутсайдеры. Первые два места рейтинга, впрочем, как и в 2016 году, заняли Грозный и Нижневартовск. Замыкает тройку лидеров город Армавир. Согласно мнению жителей, самым грязным городом России стала Махачкала, оказавшись, соответственно, на 100 месте. 99 позицию рейтинга занимает Волгоград. На этом же месте город-герой был и в 2016 году. По словам местных жителей, в городе не организован вывоз мусора и очень мало уделяется внимания уборке мест общественного пребывания. Экс-депутат областной Думы, а ныне заведующая кафедрой Общей гигиены и экологии в Волгоградском государственном медицинском университете Наталья Латышевская не видит никаких сдвигов в городе в лучшую сторону. - Никаких изменений за год не произошло, все примерно так и осталось, больших сдвигов я не вижу. Дело в том, что мы, те, кто постоянно живет в Волгограде, в каждодневной суете многое не видим, как говорится "глаз замыливается". Но когда приезжаешь в другие города, то просто диву даешься: Воронеж, та же Астрахань, как чисто, "вылизано". По Каме путешествовала, там относительно маленькие населенные пункты, ну просто города-игрушечки. Все ровненько, цветники, фонтаны. Нам до этого, как до Луны, по-моему. И, к сожалению, ничего у нас не меняется. Шикарным сейчас городом стал Тюмень. У меня туда переехали знакомые жить из Волгограда. Присылают фотографии, ну просто город-сказка. Конечно, дороги у нас немножко лучше стали, спасибо федеральным деньгам, но все остальное оставлять желать лучшего. Причем, всё такое у нас колхозное, несовременное. Вот даже взять эти киоски новые - это ведь какое-то убожество. И вообще, всё у нас такое периферийное, отставшее. Не знаю, как это будет дальше меняться. Грустно всё это, грустно, - отметила Наталья Латышевская. Напомним, в июне этого года в гости к экс-депутату приехали друзья из северной столицы. Наталья Латышевская повела их показывать достопримечательности города-героя, однако вместо этого в глаза отчетливо бросались все "прелести" героического города. Вывороченные корни деревьев, разрушенные бордюры, кучи мусора и окурков, - далеко не полный перечень того, за что волгоградке было стыдно перед своими гостями. Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро" Следующая >