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За 10 дней в Волгограде должны установить больше 80 остановок Печать
10.10.2017 11:49

За 10 дней в Волгограде должны установить больше 80 остановок

Администрация Волгограда сообщает о начале установки новых остановочных павильонов. Согласно документации, все работы должны быть завершены 20 октября 2017 года.

Первая остановка сегодня уже появилась в Центральном районе на улице Бакинской. Вскоре новый облик получат еще 86 остановок на пяти городских магистралях.

Отметим, что подрядчик для выполнения работ был выбран еще в начале сентября. Победителем аукциона стала волгоградская компания «АльянсСтройКом».

Она была единственной, кто подал заявку на участие. Напомним, что поставить в Волгограде остановки ей предстоит за 60 миллионов рублей.

За эти средства на главных магистралях города будут установлены остановки из закаленного стекла, толщиной не менее 10 мм. В техническом задании указано, что внутри павильонов будут установлены урны, скамьи и электронные табло. Гарантийный срок составит 60 месяцев.

Всего подрядчик должен будет установить 86 новых остановок на следующих улицах:

проспект им. В.И.Ленина (от границы Ворошиловского района до границы Краснооктябрьского района);
проспект им. В. И. Ленина (от границы Центрального района до границы Тракторозаводского района);
улица Историческая (от ул. им. Землячки до городской черты);
улица им. Рокоссовского (от ул. Ангарская до границы Краснооктябрьского района);
улица Рабоче-Крестьянская (от пр. им. В.И.Ленина до ул. Базисная);
проспект им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в границах ул. Историческая-ул. Рокоссовского.

Согласно закупочной документации, все работы «АльянсСтройКом» должен будет выполнить к 20 октября. Однако неизвестно, каким образом такие масштабные работы подрядчик успеет произвести за 10 дней.

Отметим, что в конце весны городские власти объявили бой ларькам и закусочным на остановочных павильонов города. Из-за этого на месте многих остановок образовался пустырь с торчащей арматурой, на котором невозможно спрятаться от дождя и палящего солнца.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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