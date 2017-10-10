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|За 10 дней в Волгограде должны установить больше 80 остановок
|10.10.2017 11:49
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Первая остановка сегодня уже появилась в Центральном районе на улице Бакинской. Вскоре новый облик получат еще 86 остановок на пяти городских магистралях.
Отметим, что подрядчик для выполнения работ был выбран еще в начале сентября. Победителем аукциона стала волгоградская компания «АльянсСтройКом».
Она была единственной, кто подал заявку на участие. Напомним, что поставить в Волгограде остановки ей предстоит за 60 миллионов рублей.
За эти средства на главных магистралях города будут установлены остановки из закаленного стекла, толщиной не менее 10 мм. В техническом задании указано, что внутри павильонов будут установлены урны, скамьи и электронные табло. Гарантийный срок составит 60 месяцев.
Всего подрядчик должен будет установить 86 новых остановок на следующих улицах:
проспект им. В.И.Ленина (от границы Ворошиловского района до границы Краснооктябрьского района);
Согласно закупочной документации, все работы «АльянсСтройКом» должен будет выполнить к 20 октября. Однако неизвестно, каким образом такие масштабные работы подрядчик успеет произвести за 10 дней.
Отметим, что в конце весны городские власти объявили бой ларькам и закусочным на остановочных павильонов города. Из-за этого на месте многих остановок образовался пустырь с торчащей арматурой, на котором невозможно спрятаться от дождя и палящего солнца.
Юлия Соболева
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