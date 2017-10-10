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Солист группы Plazma исполнил хит «Take My Love» в СИЗО Печать
10.10.2017 13:12

Солист группы Plazma исполнил хит «Take My Love» в СИЗО

Известный музыкант Роман Черницын выступил перед осужденными в волгоградском следственном изоляторе №4.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», музыкант был приглашен в учреждение УФСИН в рамках работы воспитательного характера.

Роман Черницын выступил перед отрядом хозобслуживания с хитами «Take My Love», «The Sweetest Surrender» и другими. Также солист группы Plazma рассказал об истории становления группы.

По словам руководителя пресс-службы УФСИН по Волгоградской области, заключенные тепло приняли певца. На прощание Роман сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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