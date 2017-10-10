Солист группы Plazma исполнил хит «Take My Love» в СИЗО

Известный музыкант Роман Черницын выступил перед осужденными в волгоградском следственном изоляторе №4. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», музыкант был приглашен в учреждение УФСИН в рамках работы воспитательного характера. Роман Черницын выступил перед отрядом хозобслуживания с хитами «Take My Love», «The Sweetest Surrender» и другими. Также солист группы Plazma рассказал об истории становления группы. По словам руководителя пресс-службы УФСИН по Волгоградской области, заключенные тепло приняли певца. На прощание Роман сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >