ОАО ЕДКММ
Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает посетить русскую избу Печать
10.10.2017 13:31

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает посетить русскую избу

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится увлекательная программа «Раз в покровский вечерок...». Программа будет посвящена осеннему празднику Покров Пресвятой Богородицы.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе музея, 14 октября в 16:00 в музее-заповеднике "Старая Сарепта" состоится программа, посвященная осеннему празднику Покров Пресвятой Богородицы, или, как его еще называют, Покрова.

Во время программы участники смогут посетить русскую избу, познакомиться с традициями и приметами праздника, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега «Колокольчик».

- В этот день, 14 октября, по приметам погоды судят о том, какой будет предстоящая зиме. В старину говорили – «Покров – конец хороводам, начало посиделкам», что знаменовало собой окончание осени и начало зимы. Часто говорили: «На Покров до обеда - осень, а после обеда - уже зима», - рассказали в музее.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба музея-заповедника "Старая Сарепта"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru