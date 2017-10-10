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|Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает посетить русскую избу
|10.10.2017 13:31
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе музея, 14 октября в 16:00 в музее-заповеднике "Старая Сарепта" состоится программа, посвященная осеннему празднику Покров Пресвятой Богородицы, или, как его еще называют, Покрова.
Во время программы участники смогут посетить русскую избу, познакомиться с традициями и приметами праздника, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега «Колокольчик».
- В этот день, 14 октября, по приметам погоды судят о том, какой будет предстоящая зиме. В старину говорили – «Покров – конец хороводам, начало посиделкам», что знаменовало собой окончание осени и начало зимы. Часто говорили: «На Покров до обеда - осень, а после обеда - уже зима», - рассказали в музее.
Надира Коннова
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