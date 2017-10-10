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|В Волгограде рассказали о планах по осеннему призыву
|10.10.2017 13:36
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», во вторник, 10 октября, состоялась пресс-конференция на тему особенностей осенней призывной кампании в вооруженные силы РФ в Волгоградской области. О текущем призыве рассказали военный комиссар региона Андрей Летунов, начальник отдела подготовки и призыва граждан по контракту Виктор Майстренко, а также и.о. начальника военно-врачебной комиссии Аниппенко Мария.
Этой осенью ряды вооруженных сил пополнятся новобранцами в количестве 2 300 человек.
Призывная компания традиционно стартовала 1 октября, а 19 декабря состоится последняя отправка будущих солдат. Уже сейчас известно, что большинство призывников будут служить в Южном военном округе, остальные пополнят другие воинские формирования.
Что касается особенностей текущей призывной компании, то с этого года право поступать на службу по контракту получили граждане призывного возраста со средне-специальным образованием. Таких новобранцев уже призвано 44 человека.
Напомним, прежде контрактниками могли стать выпускники вузов. Сейчас количество новобранцев на контракт составляет 85 человек.
Как отметил военный комиссар региона Андрей Летунов, при распределении по местам службы учитываются пожелания призывников.
- Географические направления разнообразны и широки. При распределении по местам службы призывная комиссия учитывает пожелания новобранцев. В настоящий момент созданы и приступили к работе 45 призывников. Сейчас отобраны уже 50 человек. 18 октября они будут отправлены на службу, - сказал Андрей Александрович.
При этом военный комиссар добавил, что сохраняется альтернативная служба, на которую отобрано уже 11 человек. В качестве альтернативы новобранцем предлагается работа грузчиком, санитаром и почтальоном.
В свою очередь, и.о. начальника военно-врачебной комиссии Аниппенко Мария, сообщила, что в настоящий момент процент годности по региону составляет 74%.
Лидирующие позиции среди основных заболеваний у призывников по прежнему занимает плоскостопие, сколиоз и психические патологии. Также Мария Владимировна отметила, что значительно увеличилось число новобранцев с заболеваниями системы кровообращения.
- На данный момент болезни системы кровообращения среди волгоградских призывников составляют 16%. В этой связи, в рамках текущей компании в состав медкомиссии будет выделен врач-кардиолог, - пояснила Аниппенко Мария.
Добавим, что сегодняшние спикеры подчеркнули, что в регионе сокращается количество уклонистов. Так, в 2016 году их было всего 16 человек.
Примечательно, что в области вдвое выросло число женщин, которые хотят связать свою жизнь с вооруженными силами.
Также спикеры сообщили, что граждане призывного возраста охотно идут на службу по контракту. Кроме того, стало известно, что сейчас вооруженные силы нуждаются в водителях.
Полина Макарова
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