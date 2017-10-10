В Волгограде у здания Центрального банка прохожие нашли енота

Как стало известно "СоцИнформБюро", банк вызвал службу отлова животных. Сотрудники учреждения своими силами собрали для енота сумму, равную 10-дневному содержанию в приюте Ельшанка-4.

"У енота есть 10 дней, чтобы найти старого или нового хозяина, потом его усыпят. Может, кто знает, у кого жил енот, или хозяева увидят и отзовутся - не исключено, что енот мог выбраться на улицу из квартиры", - говорится в опубликованном в сети сообщении.

В настоящее время енот находится на передержке в МКП Горпитомник. Связавшись с представителем муниципального предприятия, развернутый ответ получить не удалось.

- Животное сейчас находится на карантине десять дней. После карантина все вопросы, - сказали в Горпитомнике.

Надира Коннова

ФОТО: Группа "Волгоград" в социальной сети ВКонтакте