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|Во Фролово назначен новый начальник полиции
|10.10.2017 15:01
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном главке МВД России, районный отдел возглавил подполковник полиции Сергей Соловьев. Нового руководителя личному составу сегодня представил генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.
Сергей Ильдусович служит в органах внутренних дел с 2000-го года. Карьеру он начал в патрульно-постовой службе УВД Дзержинского района Волгограда. В 2008 году закончил Волгоградскую академию МВД России.
После чего служил на различных должностях в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.
С 2015 года Соловьев состоял в должности заместителя начальника отдела полиции № 3 Управления МВД России по Волгограду.
Прежде Межмуниципальный отдел МВД России «Фроловский» возглавлял подполковник Гончаров Андрей Евгеньевич.
Добавим, сегодня своего поста лишилась глава комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области Наталья Жукова.
Полина Макарова
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