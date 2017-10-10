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|В Волгограде пройдет чемпионат по «Тихой охоте»
|10.10.2017 16:30
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, Чемпионат пройдет в Чернышковском районе вот уже в седьмой раз. Соревнования состоятся в субботу, 14 октября.
К участию приглашаются взрослые, а также дети в их сопровождении.
Соревнования пройдут по 4 номинациям, в числе которых «Командное первенство», «Личное первенство», «Гриб-великан», «За улучшение экологии лесного массива». Победа в последней номинации достанется тому, кто попутно соберет наибольшее количество мусора.
Всех охотников перед началом соревнования проинструктируют о правилах поведения в лесу, а также о том, какие грибы собирать можно, а какие необходимо обходить стороной. По традиции всем участникам выдадут мешки для мусора. За обнаруженные ядовитые грибы в корзинках участников будут начисляться штрафные баллы.
На сбор грибов будет отведено 3 часа. Победителей определят путем взвешивания собранных трофеев.
Отметим, в прошлом году в чемпионате приняли участие порядка сотни человек.
Стоит добавить, в связи с началом грибного сезона в регионе специалисты Роспортебнадзора рекомендуют волгоградцам не собирать грибы вблизи дорог, использовать для сбора плетеные корзины, отбирать только знакомые виды грибов, срезать грибы с целой ножкой.
С начала 2017 года вобласти уже зафиксировали 15 случаев отравления грибами. Причиной отравления послужило неумение распознавать съедобные грибы, правильно их готовить и хранить. В 2016 году от отравления грибами пострадало 214 человек. Из них 4 случая завершились летальным исходом.
Полина Макарова
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