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|В Волгограде подвели итоги народного голосования за лучший парк города
|11.10.2017 07:57
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, завершено народное голосование за звание лучшего парка города, активное участие в котором приняли свыше 150 тысяч жителей.
За звание победителя боролись 10 парковых территорий областного центра: по одной от Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Ворошиловского, Кировского и Красноармейского районов и три – от Советского.
Первое место, согласно итогам голосования, завоевал Парк Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда. Второе место занял парк им. Гагарина в Краснооктябрьском районе и третье досталось парку "50 лет Октября", расположенному в Кировском районе.
Решением экспертной комиссии парк-победитель получит на свое развитие из бюджета города 10 миллионов рублей. Занявшие второе и третье места – 7 и 5 миллионов рублей соответственно
Волгоградец Олег Воробцов, снявший для президента России Владимира Путина видеоролик, в котором показал реальное положение вещей в нашем городе на примере Краснооктябрьского района, считает, что в тотальном благоустройстве нуждаются все парки города.
- В тотальном благоустройстве нуждаются все парки города, и 10 миллионов - это капля в море. Недавно прогулялся по Воронежскому парку ЦПКиО, у нас такого и близко нет! Огромное количество разнообразных импортных игровых комплексов, каруселей, "качалок", "крутилок", все это бесплатно для жителей. И после этого приезжать в родной город, и видеть такой конкурс, это, конечно, грустно. Да ведь и итоги будут зависеть не от голосования, а от экспертной комиссии, так что... 10 миллионов на аттракционы - это слезы, мы с вами понимаем, что они стоят дорого. А что касается нашего парка им. Гагарина, то для меня восстановление парка невозможно без установки тех же аттракционов, и без восстановления здания ДК, а это совсем другие суммы, - отметил Олег Воробцов.
Напомним, весной этого года во многих городских парках были проведены работы по благоустройству и озеленению, установлены детские площадки, скамейки и урны. На обновленных территориях с мая по август проводились общегородские и тематические мероприятия и концерты.
Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда
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