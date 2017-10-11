В день рождения Павла Дурова появился русский Telegram



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 10 октября основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске нового обновления для мессенджера. Теперь в нем доступна русская и украинская, а также французская, индонезийская и малайская версии.

Отметим, при том, что Telegram появился еще в 2013 году, русской версии у мессенджера до сих пор не было. До настоящего момента возможность использовать приложение была только на английском языке. Такое положение дел, эксперты связывали, прежде всего, с разочарованием Павла в российском сегменте после его ухода из «ВКонтакте».

Сам Дуров в 2014 году заявлял, что русскоязычная версия — не приоритет для Telegram.

"Для русскоязычных уже есть прекрасные сообщения ВКонтакте — можно пользоваться ими.Отмечу также, что благодаря новым законам об интернете, Россия стала практически бессмысленна как интернет-рынок для новых проектов. Скажем, очевидно, что чем быстрее в Telegram соберется ощутимая масса пользователей из России, тем быстрее его под благовидным предлогом заблокирует Роскомнадзор. Зачем тратить время?" - писал в мессенджере Павел Дуров.

В этой связи новое обновление можно расценивать как заинтересованность Дурова в российской аудитории, что актуально на фоне продолжающихся разбирательств с ФСБ.

Напомним, что платформа Telegram прежде позволяла лишь загрузить отдельный файл для русификации. Сегодня всплывающее окно приложения само предложило всем пользователям выбрать язык, в том числе и русский.

Кроме того, стоить отметить растущую популярность Telegram каналов. В настоящее время сервис перетянул на себя русскоязычную аудиторию Facebook и ЖЖ. Главный плюс сервиса - анонимность. Сейчас в этом приложении каналы ведут политики, общественные деятели, журналисты.

Добавим, что в версии 4.4 мессенджера появилась также трансляция геопозиции в режиме реального времени и новый музыкальный плеер. Об этом Дуров рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Полина Макарова

ФОТО: страница Павла Дурова «ВКонтакте»