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|В день рождения Павла Дурова появился русский Telegram
|11.10.2017 10:42
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Отметим, при том, что Telegram появился еще в 2013 году, русской версии у мессенджера до сих пор не было. До настоящего момента возможность использовать приложение была только на английском языке. Такое положение дел, эксперты связывали, прежде всего, с разочарованием Павла в российском сегменте после его ухода из «ВКонтакте».
Сам Дуров в 2014 году заявлял, что русскоязычная версия — не приоритет для Telegram.
"Для русскоязычных уже есть прекрасные сообщения ВКонтакте — можно пользоваться ими.Отмечу также, что благодаря новым законам об интернете, Россия стала практически бессмысленна как интернет-рынок для новых проектов. Скажем, очевидно, что чем быстрее в Telegram соберется ощутимая масса пользователей из России, тем быстрее его под благовидным предлогом заблокирует Роскомнадзор. Зачем тратить время?" - писал в мессенджере Павел Дуров.
В этой связи новое обновление можно расценивать как заинтересованность Дурова в российской аудитории, что актуально на фоне продолжающихся разбирательств с ФСБ.
Напомним, что платформа Telegram прежде позволяла лишь загрузить отдельный файл для русификации. Сегодня всплывающее окно приложения само предложило всем пользователям выбрать язык, в том числе и русский.
Кроме того, стоить отметить растущую популярность Telegram каналов. В настоящее время сервис перетянул на себя русскоязычную аудиторию Facebook и ЖЖ. Главный плюс сервиса - анонимность. Сейчас в этом приложении каналы ведут политики, общественные деятели, журналисты.
Добавим, что в версии 4.4 мессенджера появилась также трансляция геопозиции в режиме реального времени и новый музыкальный плеер. Об этом Дуров рассказал на своей странице «ВКонтакте».
Полина Макарова
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