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|С 30 октября в двух районах Волгограда появится выделенная полоса
|11.10.2017 10:50
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, выделенная полоса с 30 октября начнет действовать на улице Исторической, проспекте им. Маршала Жукова, улице Невской и улице Комсомольской (кроме путепровода).
С появлением полосы для общественного транспорта всех любителей парковки вдоль этих улиц попросят удалиться. Свою работу здесь активно будут вести эвакуаторы. Нарушителей обещают наказывать штрафом, который составляет 1 500 рублей.
В ближайшие дни на одни из главных транспортных артерий города будет нанесена дорожная разметка с литерой «А». Также для автомобилистов установят знаки.
В администрации Волгограда уверены, что такая мера позволит увеличить среднюю скорость общественного транспорта от 15% до 30%, а также снизить количество дорожных заторов.
Напомним, что выделенная полоса еще с 10 июля работает на проспекте им. Ленина в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО.
Юлия Соболева
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