ОАО ЕДКММ
С 30 октября в двух районах Волгограда появится выделенная полоса Печать
11.10.2017 10:50

С 30 октября в двух районах Волгограда появится выделенная полоса

Для городского общественного транспорта выделят отдельную полосу в Центральном и Дзержинском районах.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, выделенная полоса с 30 октября начнет действовать на улице Исторической, проспекте им. Маршала Жукова, улице Невской и улице Комсомольской (кроме путепровода).

С появлением полосы для общественного транспорта всех любителей парковки вдоль этих улиц попросят удалиться. Свою работу здесь активно будут вести эвакуаторы. Нарушителей обещают наказывать штрафом, который составляет 1 500 рублей.

В ближайшие дни на одни из главных транспортных артерий города будет нанесена дорожная разметка с литерой «А». Также для автомобилистов установят знаки.

В администрации Волгограда уверены, что такая мера позволит увеличить среднюю скорость общественного транспорта от 15% до 30%, а также снизить количество дорожных заторов.

Напомним, что выделенная полоса еще с 10 июля работает на проспекте им. Ленина в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Комментарии   

 
0 #1 Маргарита 11.10.2017 11:31
Сделайте места для парковок! Пусть хоть платные.
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru