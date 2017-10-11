С 30 октября в двух районах Волгограда появится выделенная полоса

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, выделенная полоса с 30 октября начнет действовать на улице Исторической, проспекте им. Маршала Жукова, улице Невской и улице Комсомольской (кроме путепровода).

С появлением полосы для общественного транспорта всех любителей парковки вдоль этих улиц попросят удалиться. Свою работу здесь активно будут вести эвакуаторы. Нарушителей обещают наказывать штрафом, который составляет 1 500 рублей.

В ближайшие дни на одни из главных транспортных артерий города будет нанесена дорожная разметка с литерой «А». Также для автомобилистов установят знаки.

В администрации Волгограда уверены, что такая мера позволит увеличить среднюю скорость общественного транспорта от 15% до 30%, а также снизить количество дорожных заторов.

Напомним, что выделенная полоса еще с 10 июля работает на проспекте им. Ленина в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»