Публичные слушания по градостроительству могут перенести в Интернет



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», 10 октября комиссия в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Общественного совета, действующего при Минстрое России, рассмотрела законопроект о публичных слушаниях в градостроительстве. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что законопроект подготовлен в целях повышения уровня информирования граждан о градостроительном проекте, а также сокращения временных и организационных затрат со стороны жителей.

Так, согласно проекту закона, россиянам предлагается перейти к процедуре общественных обсуждений, которые могут проводиться, в том числе, с использованием сети Интернет.

По мнению специалистов, таким образом, в общественных обсуждениях смогут принять участие широкие категории людей. Отмечается, что граждане без доступа к Интернету, смогут голосовать в МФЦ и в помещениях органов госвласти, местного самоуправления, а также в подведомственных организациях.

С выдвинутым на общественное обсуждение проектом, граждане смогут ознакомиться как в Интернете, так и на проводимой органами местного самоуправления экспозиции принимаемых проектов. Все предложения и замечания участников общественных обсуждений будут подлежать регистрации и обязательному рассмотрению. В итоге они отразятся в заключении о результатах слушаний.

Напомним, в настоящее время градостроительная документация подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Сейчас общественные обсуждения предусматривают только личное участие граждан, что является не всегда удобным для всех участников.

Напомним, что в Волгоградской области публичные слушания проходят именно таким образом.

Так, в июле этого года состоялись обсуждения по изменению территориальной зоны Техколледжа с зоны застройки специализированными объектами научного и учебного назначения на зону застройки объектами общественно-делового назначения. Тогда семь человек высказались за изменение правил землепользования и застройки, еще один волгоградец воздержался.

Между тем, судьбу поймы Царицы решали 500 волгоградцев в душном зале «Детско-юношеского центра Волгограда».

Свое мнение относительно нового законопроекта высказал председатель совета волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

- С моей точки зрения - правоприменение закона будет зависеть от органов власти, то есть захотят ли они услышать все точки зрения и «за» и «против», с обоснованием своих возражений либо поддержки. Если это будет некое закрытое голосование с возможной накруткой голосов ботами - однозначно плохо. Если будет некая страница с размещенным подробным планом изменений, а под ним - комментарии авторизованных пользователей без какой-либо предварительной модерации и возможностью размещения в комментарии графических файлов - разумеется, хорошо. Повторю, всё будет зависеть от желания органов власти услышать мнение населения, - прокомментировал господин Котельников.

Отметим, действующее законодательство предусматривает проведение публичных слушаний по проектам генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований, проектам документации по планировке территорий, по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капстроительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства.

Стоит сказать, что Госдума уже приняла вышеуказанный законопроект в первом чтении.

Дальнейшее обсуждение текста закона, с учетом позиции членов Общественного совета при Минстрое России, планируется провести ведомством при участии мэров городов-миллионников и депутатов Государственной думы РФ.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»