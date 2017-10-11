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|В России ужесточили штрафы за непропуск пешеходов
|11.10.2017 13:46
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Как сообщает "СоцИнформБюро", по данным МВД России, статистика за последние годы свидетельствует об увеличении числа нарушений ПДД с участием пешеходов на переходах. По вине водителей за 8 месяцев в России произошло более 8 тысяч наездов на пешеходов, в результате чего погибли 445 человек.
Сейчас штраф за непропуск пешехода составляет 1,5 тысячи рублей, предлагается повысить его верхний предел до 2,5 тысяч.
По словам Первого заместителя председателя Комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, размер штрафа будет определяться "водительской историей" — дисциплинированностью водителя на дороге. Лысаков также отметил, что необходимо не только ужесточать ответственность для водителей, но и повышать дисциплину пешеходов.
Волгоградец Игорь Марфенков считает, что эта мера работать не будет.
- Поправки в закон будут работать только если каждый перекресток оснастить видеокамерой или там поставить сотрудника ДПС с полосатым жезлом. А пока эти поправки не работают. Один из самых проблемных перекрестков, по-моему мнению, это улица Хиросимы и Рокоссовского в Волгограде. Здесь зеленый свет для пешеходов зажигается вместе со стрелкой (дополнительной секцией) для водителей. Из-за этого перейти крайне сложно. Это усугубляется тем, что граждане не привыкли уважать друг друга: ни водители пешеходов, ни пешеходы водителей. Меня на этом перекрестке один раз чуть не сбили с маленьким ребенком - автомобили поворачивали в два ряда с улицы Хиросима и мужчина на внедорожнике не видел меня с сыном из-за Газели. А то, что Газель в правом ряду остановилась, чтобы пропустить пешеходов, для него совсем было не аргумент, - поделился своим мнением житель Волгограда.
Напомним, что наказание в виде штрафа для "неуступчивых" водителей растет уже не впервой. До 2008 года штраф за непропуск пешеходов составлял 100 рублей, а затем эта сумма увеличилась до 1 тысячи рублей. В 2013 году штраф составил 1,5 тысячи рублей.
Кстати, в Госдуме также намерены повышать дисциплину и пешеходов, с чем ранее согласились и в МВД.
Надира Коннова
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