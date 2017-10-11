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|В Волгограде узнают о «Счастье быть одной»
|11.10.2017 14:55
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Проект пройдет с 13 по 15 октября в креативном пространстве «Икра».
Фестиваль начнется с комедии «Белое вино из Баббудойу», в которой участники комического трио Сардинии расскажут о том, как братья пытаются найти деньги на уплату кредита, чтобы не потерять семейный виноградник.
На следующий день будет представлена работа итальянской театральной актрисы Лауры Моранте «Счастье быть одной». В ее основе лежит история о том, как женщина, спустя череду неудачных отношений пробует вновь обрести внутреннюю гармонию. Фильм удостоен множества премий в различных номинациях и принял участие почти в тридцати европейских кинофестивалях.
Завершит проект артхаусная социальная драма «Неаполитанские истории». Здесь собраны три истории обитателей крупного индустриального квартала Неаполя. В картине кипят дерзкие страсти и отражены разные неаполитанские характеры.
Все билеты можно приобрести перед началом сеанса.
Полина Макарова
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