В Волгограде узнают о «Счастье быть одной»



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального комитета культуры, русско-итальянский кинофестиваль RIFF покажет волгоградцам комедию «Белое вино из Баббудойу», мелодраму «Счастье быть одной» и социальную мокьюментари-драму «Неаполитанские истории».

Проект пройдет с 13 по 15 октября в креативном пространстве «Икра».

Фестиваль начнется с комедии «Белое вино из Баббудойу», в которой участники комического трио Сардинии расскажут о том, как братья пытаются найти деньги на уплату кредита, чтобы не потерять семейный виноградник.

На следующий день будет представлена работа итальянской театральной актрисы Лауры Моранте «Счастье быть одной». В ее основе лежит история о том, как женщина, спустя череду неудачных отношений пробует вновь обрести внутреннюю гармонию. Фильм удостоен множества премий в различных номинациях и принял участие почти в тридцати европейских кинофестивалях.

Завершит проект артхаусная социальная драма «Неаполитанские истории». Здесь собраны три истории обитателей крупного индустриального квартала Неаполя. В картине кипят дерзкие страсти и отражены разные неаполитанские характеры.

Все билеты можно приобрести перед началом сеанса.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress