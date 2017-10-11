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|В "Домодедово" нашли потерянную неделю назад собаку пассажирки. ФОТО
|11.10.2017 15:29
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Как сообщила "СоцИнформБюро" руководитель ассоциации по правам и защите животных "Зооправо" Анастасия Федюнина, собаку нашли сотрудники "Домодедово" и сообщили пассажирке, что животное найдено.
- Хозяйка выехала незамедлительно на место, гда обнаружили собаку. Животное поймали и передали законной владелице, - рассказала Анастасия Федюнина.
Напомним, женщина прилетела 2 октября из Норильска, где и сдала своего питомца в багаж, однако во время разгрузки в "Домодедово" пес сбежал. Пассажирка неделю пыталась найти потерянную сотрудниками аэропорта собаку. Женщина обратилась к зоозащитным организациям, в частности, в "Зооправо", для того, чтобы ей попытались посодействовать.
Скорее всего владелица собаки будет подавать на аэропорт в суд. Фактически сотрудники аэропорта нанесли женщине моральные страдания, поэтому хозяйка животного будет требовать денежную компенсацию.
Надира Коннова
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