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В "Домодедово" нашли потерянную неделю назад собаку пассажирки. ФОТО Печать
11.10.2017 15:29

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Животное нашли сотрудники аэропорта и сразу сообщили об этом хозяйке питомца.

Как сообщила "СоцИнформБюро" руководитель ассоциации по правам и защите животных "Зооправо" Анастасия Федюнина, собаку нашли сотрудники "Домодедово" и сообщили пассажирке, что животное найдено.

- Хозяйка выехала незамедлительно на место, гда обнаружили собаку. Животное поймали и передали законной владелице, - рассказала Анастасия Федюнина.

В Домодедово нашлась собака

В Домодедово нашли собаку

Потерянная неделю назад в Домодеово собака нашлась

Напомним, женщина прилетела 2 октября из Норильска, где и сдала своего питомца в багаж, однако во время разгрузки в "Домодедово" пес сбежал. Пассажирка неделю пыталась найти потерянную сотрудниками аэропорта собаку. Женщина обратилась к зоозащитным организациям, в частности, в "Зооправо", для того, чтобы ей попытались посодействовать.

Скорее всего владелица собаки будет подавать на аэропорт в суд. Фактически сотрудники аэропорта нанесли женщине моральные страдания, поэтому хозяйка животного будет требовать денежную компенсацию.

Надира Коннова
ФОТО: Анастасия Федюнина

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