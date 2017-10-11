Волгоград подсветят за 36 миллионов рублей

Соответствующая документация была опубликована сегодня на официальном портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным, администрация Волгограда планирует потратить почти 36 миллионов рублей на реконструкцию наружного освещения в рамках муниципальной программы формирования городской среды.

За эти средства до 20 декабря включительно подрядчик должен будет установить новые светодиодные светильники на 36 объектах наружного освещения дворовых территорий.

В Центральном районе заменят светильники во дворах на ул. Советской, Чуйкова, 13-й Гвардейской, Комсомольской, Мира, Порт-Саида, Орловской, Соколова, Советской, Пушкина, Коммунистической, а также Аллее Героев и проспекте им. Ленина.

В Тракторозаводском районе свет поступит в некоторые дворы на ул. Богомольца, Баумана, Мясникова, Николая Отрады, Менжинского и Набережной Волжской Флотилии.

В Ворошиловском районе подсветят ул. Елисеева и Баррикадную. Жители Советского района увидят свет на ул. Сухова, Казахской, Краснопресненской и проспекте Университетском.

Обустройство фонарей не обойдет и Красноармейской район. Там сделают новое освещение на ул. Фадеева и проспекте Героев Сталинграда. В Краснооктябрьском это можно будет увидеть на ул. Титова, Поддубного, Штеменко, Еременко.

В Дзержинском районе обновят наружное освещение на ул. Симонова и бульваре 30-летия Победы, а в Кировском – на ул. Воронкова, Зины Маресевой, Кирова и Козьмы Минина.

Результаты электронного аукциона будут подведены 3 ноября 2017 года.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress