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Волгоград подсветят за 36 миллионов рублей Печать
11.10.2017 18:01

Волгоград подсветят за 36 миллионов рублей

Администрация Волгограда разместила заявку на реконструкцию объектов наружного освещения во всех районах города.

Соответствующая документация была опубликована сегодня на официальном портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным, администрация Волгограда планирует потратить почти 36 миллионов рублей на реконструкцию наружного освещения в рамках муниципальной программы формирования городской среды.

За эти средства до 20 декабря включительно подрядчик должен будет установить новые светодиодные светильники на 36 объектах наружного освещения дворовых территорий.

В Центральном районе заменят светильники во дворах на ул. Советской, Чуйкова, 13-й Гвардейской, Комсомольской, Мира, Порт-Саида, Орловской, Соколова, Советской, Пушкина, Коммунистической, а также Аллее Героев и проспекте им. Ленина.

В Тракторозаводском районе свет поступит в некоторые дворы на ул. Богомольца, Баумана, Мясникова, Николая Отрады, Менжинского и Набережной Волжской Флотилии.

В Ворошиловском районе подсветят ул. Елисеева и Баррикадную. Жители Советского района увидят свет на ул. Сухова, Казахской, Краснопресненской и проспекте Университетском.

Обустройство фонарей не обойдет и Красноармейской район. Там сделают новое освещение на ул. Фадеева и проспекте Героев Сталинграда. В Краснооктябрьском это можно будет увидеть на ул. Титова, Поддубного, Штеменко, Еременко.

В Дзержинском районе обновят наружное освещение на ул. Симонова и бульваре 30-летия Победы, а в Кировском – на ул. Воронкова, Зины Маресевой, Кирова и Козьмы Минина.

Результаты электронного аукциона будут подведены 3 ноября 2017 года.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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