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|Более 200 призывников в Волгограде принесут торжественную клятву на верность Родине
|12.10.2017 09:27
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в мероприятии примут участие более 200 человек. Это и призывники со своими родителями, и ветераны Великой Отечественной войны, а также воспитанники клубов военно-патриотической направленности сферы молодежной политики города.
- Акция начнется с торжественного построения. С напутственным словом обратятся к молодым волгоградцам представители администрации области и города, Военного комиссариата Волгоградской области и Волгоградского городского совета ветеранов, - отметили в мэрии.
Юноши, которые отправляются этой осенью служить в ряды Вооруженных Сил РФ, принесут торжественную клятву на верность Родине. Зрелищной частью мероприятия станут показательные выступления воинов-разведчиков 20-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Они продемонстрируют приемы рукопашного боя и мастерское владение оружием. Кроме того, своё мастерство покажет военный оркестр 20-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады.
Надира Коннова
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