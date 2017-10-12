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Более 200 призывников в Волгограде принесут торжественную клятву на верность Родине Печать
12.10.2017 09:27

Более 200 призывников в Волгограде принесут торжественную клятву на верность Родине

13 октября в 11:00 на площади перед музеем-панорамой "Сталинградская битва" пройдет "День призывника Волгограда – осенний призыв 2017".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в мероприятии примут участие более 200 человек. Это и призывники со своими родителями, и ветераны Великой Отечественной войны, а также воспитанники клубов военно-патриотической направленности сферы молодежной политики города.

- Акция начнется с торжественного построения. С напутственным словом обратятся к молодым волгоградцам представители администрации области и города, Военного комиссариата Волгоградской области и Волгоградского городского совета ветеранов, - отметили в мэрии.

Юноши, которые отправляются этой осенью служить в ряды Вооруженных Сил РФ, принесут торжественную клятву на верность Родине. Зрелищной частью мероприятия станут показательные выступления воинов-разведчиков 20-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Они продемонстрируют приемы рукопашного боя и мастерское владение оружием. Кроме того, своё мастерство покажет военный оркестр 20-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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