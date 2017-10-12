Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе музея-заповедника, 13 октября всех желающих приглашают побывать на границе параллельного мира, увидеть элементы сарептского кладбища и посетить старинные подземелья.

- В народе бытует мнение, что пятница и 13 число - это мистическое совпадение. Встречается оно довольно редко. Уже более двух веков земля Сарепты хранит в себе загадки и тайны. Именно в пятницу 13-го, все участники программы смогут услышать легенды о необъяснимых событиях, которые происходят в "Старой Сарепте". Гости прогуляются по интересным и самым таинственным местам, увидят фотографии необычные, которые были сделаны на территории музея и на которых появляются предметы, с первого взгляда невидимые глазу, - рассказала пресс-секретарь музея-заповедника "Старая Сарепта" Алла Папченко.

Надира Коннова

ФОТО: Музей-заповедник "Старая Сарепта"