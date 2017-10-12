На прошедшем сегодня заседании законодательного собрания региона, которое провел председатель регпарламента Николай Семисотов, депутаты рассмотрели 29 вопросов. Как передал наш корреспондент из зала заседания, вопрос о переводе часов в повестку дня не включили. Как стало известно "СоцИнформБюро", на заседании областной Думы депутат Владимир Попов задал вопрос, почему сегодня опять не был вынесен вопрос о переводе времени? Попов предложил внести этот вопрос в повестку дня в раздел "Разное", так как на последнем заседании перед летними каникулами велся разговор о вынесении этого вопроса на первое осеннее заседание. "Уже второе заседание, а мы этот вопрос все не обсуждаем. Когда мы уже к нему вернёмся?", - задал вопрос депутат. В ответ на это, председатель Думы Николай Семисотов отказался вносить тему о переводе часов на заксобрание. Депутат Михаил Таранцов также стал поддерживать и просить внести этот вопрос на обсуждение. - Оказалась, что данный вопрос ещё не прошёл обсуждение в комитетах. На Думу он будет вынесен после обсуждения в комитетах. Однако, когда это будет - пока не известно, - передал наш корреспондент из зала заседания. Отметим, что депутаты на состоявшемся 12 октября заседании рассмотрели законопроекты об установлении на 2018 год минимального размера взноса на капитальный ремонт и величины прожиточного минимума для пенсионеров. Также говорили о расширении преференций для инвесторов, которые обязуются достроить дома-долгострои, об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Волгоградской области и так далее. В настоящий момент в рамках заседания Волгоградской областной Думы идет "парламентский час" на тему "Об обеспечении пожарной безопасности на территории Волгоградской области". Напомним, на первом заседании, которое состоялось 14 сентября, сразу после летних каникул, должны были рассматривать вопрос о переводе часов. Однако наболевшего вопроса о переводе стрелок на один час вперед не оказалось в повестке дня. По словам председателя облдумы Николая Семисотова, несмотря на то, что ранее было дано протокольное поручение о вынесении этого вопроса на первое осеннее заседание, вопрос еще не доработан достаточно, чтобы его можно было выносить на заседание. "Значит время будем рассматривать позже", - заявил Семисотов. В начале сентября на улицах города стали появляться листовки с призывом действовать и обращаться к председателю комитета по здоровью Семеновой Н.В., ответственной в вопросе по переводу часов, а также председателю облдумы Семисотову Н.П. При этом активисты напомнили, что Астрахань, Ульяновск, Саратов и еще семь регионов страны уже перешли на удобное время. Разговоры о переводе стрелок в регионе на час вперед от московского ведутся с конца 2015 года. В Волгограде общество даже разделилось на два враждующих лагеря: одни за перевод часов, другие против. Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро" Следующая >