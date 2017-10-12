Волгоградских должников начнет оповещать система автодозвона

В четверг, 12 октября в рамках пресс-конференции на тему долгов по ЖКУ, судебные приставы региона объявили о внедрении системы автоматического оповещения граждан о задолженностях по телефону.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», сегодня в преддверии начала отопительного сезона состоялась пресс-конференция на тему долгов за жилищно-коммунальные услуги в регионе.

Главным спикером выступил заместитель руководителя УФССП по Волгоградской области Владимир Шилин. Во встрече также приняли участие представители ПАО «Волгоградэнергосбыт» Денис Митяев и Андрей Лунев и заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» Илья Разиньков.

В рамках мероприятия были подведены итоги по коммунальным задолженностям за девять месяцев текущего года. За это время в производстве у приставов находились тысячи дел по долгам за ЖКУ. Порядка 45 тысяч из них возбуждались в отношении физических лиц. За аналогичный период в 2016 году число производств составляло всего около 25,8 тысяч. Так, согласно данным госслужащих, в этом году в должниках за электроэнергию значилось порядка 15,6 тысяч волгоградцев, без оплаты потребляли газ около 12,7 тысяч человек, накопили долги за отопление еще примерно 17 тысяч граждан. Яркий пример злостного неплательщика среди горожан привел заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» Илья Разиньков. - Собственница двухэтажного коттеджа на улице Рахинской уже почти год отказывается оплачивать за газ. Ее долг на сегодня составляет более 150 тысяч рублей. Из-за чего ей приостановили подачу газа в дом. Однако после этого предприимчивая хозяйка начала незаконно подключаться к газовой трубе. При этом в любой момент мог произойти взрыв и пожар. Ворованным газом отапливался не только особняк волгоградки, но и гараж площадью 33 квадратных метра. Помимо этого женщина с помощью своего супруга завалила бетонными плитами газовый ввод у дома, чтобы заблокировать трубу. Сейчас решается вопрос о привлечении должницы к ответственности. На сегодняшний день арестованы ролевые ворота гаража данной неплательщицы. В случае дальнейшей неуплаты, их демонтируют и продадут, - рассказал Илья Петрович. Стоит сказать, что редакция ИА «СоцИнформБюро» ранее сообщала об этой злостной неплательщице. Что касается юридических лиц, то в отношении волгоградских организаций госслужащие за девять месяцев возбудили 3,2 тысячи исполнительных производств. Из них 1,2 тысяча – долги за электричество, около 600 – за газ, еще 1,3 – за тепло. Лидером среди злостных неплательщиков за коммунальные услуги стало волгоградское предприятие «Химпром». Общий долг организации только по ЖКУ составляет больше 6 миллиардов рублей. Добавим, представители ПАО «Волгоградэнергосбыт» Денис Митяев и Андрей Лунев подчеркнули, что большая часть долгов за электроэнергию зарегистрирована в Светлоярском, Калачевском и Городищенском районах области. Как отметил заместитель руководителя УФССП по Волгоградской области Владимир Шилин, при сборе средств с собственников жилья у госслужащих сложности возникают в основном с управляющими компаниями. - У управляющих компаний нет собственного имущества для взыскания по долгам. В этой связи приходится работать через расчетно-кассовые центры. Что касается граждан, то они в большинстве случаев готовы сразу погасить задолженность. Здесь проблема заключается лишь в том, что они не всегда информированы о наличии у себя долгов, - пояснил Владимир Шилин. В связи с этим Владимир Алексеевич отметил, что уже в этом ноябре региональная служба судебных приставов внедряет систему автоматического дозвона. Теперь граждане будут получать оповещение о наличии задолженности по телефону. Система будет работать как с мобильными, так и с домашними номерами. - Автодозвон предназначен для всех категорий должников, - пояснили в УФССП по Волгоградской области. Стоит добавить, что в регионе регулярно проводятся встречи с должниками, а также специальные рейды. Как отметили все участники пресс-конференции, что проблема с долгами по ЖКУ предпочтительно должна решаться в досудебном порядке. Напомним, закон об ужесточении ответственности за коммунальные долги вступил в силу еще в начале 2016 года, и по сегодняшний день его действия распространяются на всей территории РФ.

Он предусматривает увеличенные пени и штрафы за просроченные срок оплаты услуг ЖКХ и энергоресурсов, причем касается это всех категорий населения. В случае неуплаты поставщики могут ограничить подачу ресурса, произвести полное отключение и даже выселить из квартиры. Судебные приставы, в свою очередь, в процессе взыскания долга могут арестовать имущество и самого должника, а также ограничить выезды за рубеж. При этом на вопрос журналистов о том, жалуются ли волгоградцы на качество предоставляемых коммунальных услуг, спикеры ответили, что над всеми обращениями проводится оперативная работа. Также, участники встречи добавили, что готовы идти на встречу своим потребителям в случае возникновения у них сложной финансовой ситуации. В этой связи напомним, что с 1 июля в Волгоградской области на 9,8 % выросли тарифы на услуги ЖКХ. Из-за этого для жителей частных домовладений, не имеющих приборов учета воды, плата за ХВС в поливочный период стала достигать 4-5 тысяч рублей. Стоит сказать, что помимо этого в регионе отмечается снижение реальных доходов населения. По данным Волгоградстата, за первое полугодие 2017 года они упали на 10,2 % к аналогичным показателям прошлого года. Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро» Следующая >